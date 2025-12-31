El Hospital Lorenzo Guirao de Cieza tiene una planta cerrada por la falta de personal para atenderla

"Estamos hartos de que nos traten como tontos y de que se rían de nosotros". De esta manera expresa Juan Ortiz, uno de los trabajadores del Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, su hastío.

Comentan que tal es la falta de 'recursos humanos' que llega hasta el punto de que en el hospital hay una planta cerrada al completo porque no hay nadie que la pueda atender.

Los profesionales sanitarios denuncian una "grave insuficiencia de personal", especialmente los fines de semana. Por este motivo han convocado una protesta enfrente del centro hospitalario para el día 2 de enero a las doce del mediodía.

En la queja no participan solamente los doctores, sino que estarán presentes enfermeros, auxiliares, técnicos de rayos, técnicos de laboratorio y celadores. En el caso de los técnicos de laboratorio -también conocidos como trabajadores de laboratorio de diagnóstico clínico-, señalado como uno de los sectores más necesitados de gente por Ortiz, se publicaron el pasado 18 de diciembre 14 plazas de acceso libre para los últimos tres años.

La movilización, según ha dilucidado el especialista, está apoyada por todos los sindicatos y el objetivo principal es señalar el "agotamiento personal y emocional" que conlleva esta "sobrecarga laboral". Informa de que "no se contrata ni siquiera para cubrir las propias bajas de los que ya están en plantilla".

Esta situación, tal y como indica, "pone en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros pacientes", "aumenta considerablemente las posibilidades de cometer errores", añade. "Sin profesionales suficientes no puede haber una sanidad de calidad", continúa.

Esta situación supone, según subraya, "un grave riesgo asistencial; cuando el personal está saturado, la calidad y la seguridad de la atención se resquebrajan". "Nos jugamos nuestra salud, pero, lo que es más grave, jugamos con la de quienes confían en nosotros", concluye.

Una consecuencia clara, de acuerdo con sus explicaciones, es que se está manteniendo a pacientes en camas de observación durante más de 24 horas en "condiciones inadecuadas para una estancia prolongada.

De igual manera, esclarece que se producen constantes traslados de pacientes de una planta a otra para "intentar cubrir los huecos, generando inestabilidad y riesgos innecesarios".

Asimismo, exigen a las autoridades corregir los ratios de personal. En el ámbito sanitario, se trata de la proporción de los profesionales que hay disponibles para los habitantes. "Trabajamos con ratios claramente insuficientes", señalan los organizadores de la queja

Por otro lado, piden mejores condiciones laborales. Uno de los problemas centrales de la protesta es el seguir tratando los fines de semana como "días de segunda categoría". "Los pacientes son los mismos y las necesidades también", explica Ortiz.

También solicitan un "respeto a nuestro trabajo y a nuestros descansos". La de los médicos es una profesión percibida como vocacional, lo que se usa como herramienta para que las jornadas laborales superen, con creces, el horario establecido de 8 horas.

Respuesta de la Consejería

Desde la asociación afirman que han avisado de la situación, a través de varios escritos, tanto al consejero de Salud como a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS) y a la de Cieza. También en la Junta Personal del Área IX de Salud en varias reuniones.

Las respuestas, según aclaran, han tardado en llegar y no han traído las soluciones esperadas. "Hemos enviado mensajes al consejero y a los organismos responsables, pero nos han dado largas".

Comenta que el primer mensaje lo enviaron entre septiembre y octubre, pero las respuestas no han llegado en tiempo ni han cumplido las expectativas.

Desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia niegan que haya una planta de hospitalización cerrada en el Lorenzo Guirao. Señalan que el hospital cuenta con "camas preparadas para usarse en picos asistenciales dentro de los planes de contingencia, aunque no ha sido necesario habilitarlas"."Además de estas, el centro dispone de otras 8 camas libres", profundizan

Consideran que los refuerzos de personal "se están haciendo de manera adecuada y atendiendo a las necesidades del hospital". Desde su punto de vista, "en todo momento se garantiza la calidad de la asistencia y los derechos de los trabajadores"

Asimismo, dicen que la plantilla del hospital "ha crecido en más de 100 profesionales en los últimos 5 años" y que, actualmente, "más de 650 personas trabajan en el hospital de Cieza, 84 más que en 2020". De todos estos, "58 son del personal sanitario", concluyen