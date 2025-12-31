Beniel renueva instalaciones deportivas, amplía recursos policiales y sanea sus cuentas

El Ayuntamiento de Beniel ha completado este año la rehabilitación integral del Pabellón de Deportes Carlos Ferrer Salat, una actuación estratégica que ha supuesto una inversión cercana a los 300.000 euros y que ha permitido modernizar por completo esta instalación deportiva municipal.

Uno de los ejes principales del proyecto ha sido la instalación de un nuevo suelo de parquet deportivo de alta calidad, un pavimento técnico que ofrece mayores niveles de durabilidad, seguridad y confort para los deportistas. Se trata de un suelo homologado para competiciones de primer nivel, lo que permite al pabellón acoger tanto la práctica del deporte local como la celebración de eventos deportivos de mayor exigencia.

La actuación ha incluido también la reparación integral de la cubierta, incorporando un nuevo revestimiento con aislamiento térmico que mejora notablemente el confort climático del edificio. Esta intervención permite minimizar problemas de condensación y filtraciones, al tiempo que reduce la reverberación y el eco, optimizando la acústica interior de la instalación.

En materia de sostenibilidad y eficiencia energética, la rehabilitación ha contemplado la renovación de las calderas por modelos más eficientes, una mejora que ha permitido reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 94%, además de disminuir de forma significativa el consumo energético.

Mari Carmen Morales, alcaldesa de Beniel / Ayto. de Beniel

Las obras han contado con financiación del Consejo Superior de Deportes (128.000 euros), del Ayuntamiento de Beniel (96.000 euros) y de la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma (70.000 euros).

Seguridad

En paralelo a las inversiones en instalaciones municipales, el Consistorio ha impulsado medidas para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta de la Policía Local. Una de las actuaciones más destacadas ha sido la implantación de un sistema de videovigilancia, con la instalación de cámaras de tráfico y seguridad en puntos estratégicos. Estas herramientas permiten mejorar la vigilancia, agilizar la respuesta ante incidencias y generan un efecto disuasorio.

Asimismo, se ha llevado a cabo la ampliación del sistema de cámaras de seguridad y control de accesos de las instalaciones deportivas municipales, incorporando tecnología de última generación que mejora la protección de usuarios, personal e infraestructuras.

Sistema de videovigilancia / Ayuntamiento de Beniel

Por otro lado, el Ayuntamiento y la Policía Local están ultimando los detalles para poner en marcha el programa Casa Segura, dirigido a viviendas de huerta y zonas diseminadas del municipio. Esta iniciativa contempla visitas preventivas, recomendaciones personalizadas, rutas de vigilancia adaptadas al entorno y un circuito de aviso rápido ante cualquier incidencia.

A estas actuaciones se suma la adquisición de dos nuevos vehículos para la Policía Local, en colaboración con la Comunidad Autónoma, culminando así la renovación de la flota y mejorando la capacidad operativa del cuerpo. El conjunto de medidas responde a una misma línea de trabajo: más medios técnicos para una mayor seguridad.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Seguridad establecido en diciembre de 2024, que contempla también el desarrollo de operativos conjuntos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, en coordinación con la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Autonomía financiera

En este contexto de mejora de servicios y refuerzo de recursos municipales, el Ayuntamiento de Beniel ha alcanzado este año un hito relevante en su gestión económica: por primera vez en once años, las cuentas municipales se han tramitado sin necesidad de solicitar un informe previo al Ministerio de Hacienda, recuperando autonomía financiera y capacidad de decisión.

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha subrayado que «este avance es consecuencia de una estrategia sostenida de reducción de deuda y control de cada céntimo del gasto público». Solo en 2025 se han amortizado 946.000 euros, lo que permitirá cerrar el ejercicio con una deuda aproximada de 6 millones de euros.

Destaca también la amortización anticipada de un préstamo con elevados intereses, a la que se destinaron 424.000 euros, una decisión que permitirá un ahorro directo de 119.000 euros en intereses durante 2026.

La regidora ha señalado que «la estabilidad alcanzada ha hecho posible aprobar el Presupuesto Municipal de 2026 con la congelación de todos los impuestos y tasas municipales, protegiendo a las familias y al tejido económico local».

Morales ha explicado que «esta evolución positiva de las cuentas responde a una gestión rigurosa, planificada y orientada al equilibrio financiero». Para la alcaldesa, el saneamiento de las cuentas permite «cuidar mejor de Beniel, sostener servicios, impulsar inversiones y poner a las personas en el centro de cada decisión».