Un año de proyectos urbanos participación ciudadana e impulso social en Alguazas

Alguazas ha cerrado un año 2025 intenso en iniciativas municipales, inversiones, programas sociales y proyectos de futuro, en un ejercicio de gobierno marcado por la voluntad de transformar positivamente la vida de sus vecinos. Desde acciones que han reforzado el tejido social hasta inversiones en infraestructuras, el Ayuntamiento ha desarrollado una actividad continuada que ha tenido impacto en diversos ámbitos de la vida local.

Programación cultural, festiva y deportiva

La programación de actividades municipales en Alguazas ha sido una de las principales señas de identidad del año, con propuestas para todos los públicos, destacando sus Fiestas Patronales de junio, que celebraron un nuevo récord de participación, o el ya tradicional Lanzamiento de Legón. En materia deportiva, la 12ª Carrera Popular Villa de Alguazas se consolidó como una cita habitual en el calendario local y regional.

Combatir la soledad y apoyar a la tercera edad

Una de las grandes apuestas sociales del Ayuntamiento de Alguazas en 2025 fue la puesta en marcha del Proyecto ‘Club de la Tercera Juventud’, una iniciativa pionera destinada a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores del municipio. Este proyecto, financiado con más de 77.000 euros por la Consejería de Política Social de la Región de Murcia y fondos europeos, incorporó actividades de bienestar físico y mental, talleres, rutas saludables, clases de baile, encuentros de socialización y servicios de acompañamiento. Su objetivo ha sido reforzar la calidad de vida de los mayores y fomentar un entorno activo y participativo para este colectivo.

El enfoque centrado en la inclusión y en el apoyo a sectores vulnerables también se tradujo en iniciativas como los programas de deporte adaptado, dirigidos a fomentar la actividad física entre personas con diversidad funcional.

Proyecto ‘Club de la Tercera Juventud’ / Ayto. de Alguazas

Infraestructuras y movilidad

En 2025, el consistorio alguaceño ha intensificado las actuaciones para mejorar la infraestructura urbana y la conectividad del municipio. Un hito destacable fue la finalización y apertura al tráfico de un nuevo tramo de la RM-531, carretera que conecta Alguazas con Albudeite y Campos del Río, fruto de una inversión de más de 1,6 millones de euros.

En un movimiento estratégico para el desarrollo territorial, el Ayuntamiento celebró la apertura de la autovía estatal Arco Noroeste, que responde a una demanda histórica de mejorar la conexión de Alguazas con redes viarias clave para el crecimiento económico y social.

Impulso al emprendimiento

El Ayuntamiento de Alguazas no se limitó solo a proyectos de gran escala: también promovió recursos tangibles para emprendedores y autónomos. Un ejemplo fue la inauguración del Espacio del Emprendedor, un moderno centro de coworking gratuito de 150 metros cuadrados destinado a apoyar a autónomos, pymes y nuevos proyectos empresariales. Este espacio sirvió para convertir a la localidad en la ganadora del premio Faros de Emprendimiento, del Instituto de Fomento.

El consistorio ha mejorado la infraestructura urbana y la conectividad del municipio

Gestión cotidiana y servicios públicos

La labor municipal también ha incluido la ejecución de obras públicas en espacios urbanos, como la finalización de un muro perimetral y vallado en el parque infantil de El Paraje, la construcción de un nuevo Ecoparque Municipal, un parque accesible y gratuito ‘splashpark’, el asfaltado de más de una decena de calles y caminos, las obras de mejora en el Cine-Teatro, la construcción de un nuevo cuartel de Policía Local, la instalación de una escultura homenaje al Nazareno en la Plaza Región Murciana o la instalación de mupis digitales para mejorar la comunicación municipal y la promoción comercial. También las instalaciones deportivas han recibido importantes inversiones con la construcción de nuevas gradas y marquesina en el Campo de Fútbol, las obras de reforma en el Pabellón de Deportes, la urbanización perimetral del Pabellón para dar salida a la calle o la construcción de una nueva piscina de verano.

Del mismo modo, se han impulsado obras de ampliación del cementerio municipal, con la construcción de nuevos nichos para garantizar la disponibilidad de servicios esenciales a largo plazo.

Mirando hacia el futuro

«El 2025 en Alguazas ha sido un año de fuerte actividad institucional, con proyectos y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida, dinamizar la participación ciudadana y preparar al municipio para los retos venideros. La combinación de inversiones en infraestructuras, el apoyo al tejido social y económico, y la promoción de actividades culturales, deportivas y juveniles configuran una gestión municipal activa y con visión de futuro», afirman fuentes del Ayuntamiento.

«En definitiva, la labor de gobierno al frente del Ayuntamiento de Alguazas en 2025 ha sentado bases sólidas para continuar avanzando en la construcción de una comunidad más cohesionada, sostenible y próspera, con la mirada puesta ya en los próximos capítulos de desarrollo local», añaden.

Alguazas 2040

Estas actuaciones complementan la visión de futuro plasmada en la Agenda Urbana ‘Alguazas 2040’, un plan estratégico que marca la hoja de ruta para los próximos 15 años con más de 150 medidas orientadas a la sostenibilidad urbana, la movilidad, el desarrollo económico y la inclusión social. El 2025 ha sido el año clave en el que se ha elaborado la Agenda Urbana que marcará el diseño de las políticas futuras en la localidad.