El año decisivo para la transformación de la Lorca del siglo XXI

El año que termina ha sido decisivo para la transformación de la Lorca del siglo XXI, la Lorca que ansiaban los lorquinos. La rehabilitación de la ‘Vieja ciudad’ es el plan más ambicioso nunca antes acometido, que pretende no sólo recuperar, sino preservar y potenciar su rico legado histórico, compatibilizando la integración del patrimonio en la vida cotidiana.

Este año que concluye ha sido esencial en el diseño de proyectos que serán decisivos, pero también en el avance de estrategias, desafíos que parecían auténticas quimeras y que comienzan a materializarse. «La actualización de las fachadas ‘apeadas’ ha sido un impulso fundamental para avanzar en la rehabilitación del recinto histórico. Su mantenimiento tras haber perdido su interés arquitectónico, histórico, artístico y arqueológico era una inviabilidad técnica que hacía imposible la reconstrucción de esos inmuebles. Es un hito en la rehabilitación de la ‘Vieja ciudad’ al aplicar el sentido común», afirma el alcalde, Fulgencio Gil Jódar.

El casco antiguo se reconstruye, pero también se hace más accesible con la ampliación de las aceras y la conversión de las calles en plataforma única para fomentar el espacio dedicado a los peatones. «No sólo estamos preservando, sino también potenciando el rico legado histórico, revitalizando Lorca desde una perspectiva patrimonial, integrando el patrimonio en la vida cotidiana», añade Gil Jódar.

Seguridad ciudadana

Aunque la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Gobierno central, se ha puesto en marcha un plan para incrementar la plantilla de la Policía Local que incluye la incorporación de 15 agentes y la reposición de todas las plazas vacantes por jubilaciones. Y se ha iniciado un nuevo protocolo municipal por el que el Ayuntamiento se está personando en los juicios para exigir la expulsión de España de todos los delincuentes extranjeros que actúen en Lorca. «La seguridad ciudadana continúa siendo una prioridad absoluta para el Gobierno de Lorca. Seguiremos empleando todos nuestros recursos para perseguir la delincuencia. Es nuestra prioridad», recalca el alcalde lorquino.

Este año que toca a su fin ha permitido poner los cimientos de grandes proyectos que se abordarán a lo largo de 2026. «La rehabilitación de la Cámara Agraria, la remodelación integral del Centro Cultural Alcalde José María Campoy Camacho, la recuperación del Teatro Guerra…, serán una realidad. A ellos, se sumará la mejora estética y funcional del ‘Puente Nuevo’ y la Alameda Central. «Esta última es una oportunidad histórica. Vamos a cambiar vías, hierros y piedras por amplios espacios con árboles, vegetación, carril bici, áreas deportivas y abiertas al uso cultural y recreativo de las familias lorquinas, que mejorará la conectividad entre barrios y ciudad. Un pulmón natural que se unirá a las Alamedas».

Estabilidad y fortaleza financiera

Y, de nuevo, el Gobierno de Lorca cumplía al aprobar los presupuestos de 2026, lo que dotará de estabilidad y fortaleza financiera, con 120,8 millones de euros, 1,2 millones más que este año. El Ayuntamiento, destaca el alcalde, destinará cada día 331.066 euros a atender las necesidades del municipio «sin incrementar las cargas fiscales a los lorquinos, permitiendo que se ahorren más de 1,6 millones de euros en impuestos el próximo año. Se trata del presupuesto más amplio de la historia de Lorca junto con el de 2008».

Los esfuerzos se dirigen a partidas clave y necesarias, que responden a las necesidades de los lorquinos, potenciando el desarrollo y el crecimiento de todo el municipio, con especial atención a las pedanías, garantizando mejores equipamientos, instalaciones, comunicaciones y servicios en todo el municipio. «La consecución de esos esfuerzos se podrá ver en sólo unos días en la inauguración del campo de fútbol de los Yesares en Zarcilla de Ramos. Es un esfuerzo conjunto de todas las concejalías para luchar contra la despoblación», señala Gil Jódar.

Finaliza el año con el mejor dato de desempleo de los últimos 20 años, lo que supone una consolidación del descenso del paro. Los sectores Servicios, Industria y Construcción son los principales motores de la reducción del desempleo, que se ven beneficiados de la dinamización de la ciudad con una agenda repleta de acontecimientos y la reconstrucción y recuperación del recinto histórico.

El ‘caballo de batalla’ seguirá siendo la reclamación de las infraestructuras de defensa de avenidas y las Zonas de Flujo Preferente, unas expropiaciones encubiertas, que «parecen el mejor ‘salvoconducto’ para el Gobierno de España para no realizar las infraestructuras de defensa ante avenidas que estamos reclamando desde hace décadas», insiste.

Y 2026 será el del inicio de las obras del Centro de Salud de San Cristóbal, «a pesar de las trabas técnicas de la CHS, que impiden ubicar las Urgencias en él. El compromiso con los vecinos de las Administraciones se cumplirá, siendo inamovible, a pesar de los obstáculos, localizándolas en el nuevo espacio que se está renovando en el Centro de Salud de San Diego».

El próximo año, concluye Gil Jódar, será un año decisivo para la transformación de la Lorca del siglo XXI. «Un año en el que esperamos se cumplan los compromisos de que el servicio de Cercanías vuelva a la ciudad y que concluyan las obras del Ave».