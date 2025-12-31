Águilas cuida sus infraestructuras para llevar la sostenibilidad al turismo y la cultura

La piscina climatizada del Polideportivo de Águilas abría sus puertas recientemente tras una renovación y ampliación integral que la ha transformado en una infraestructura moderna, sostenible e inclusiva, todo ello a través de un proyecto para el fomento del turismo deportivo sostenible e inclusivo.

Esta nueva instalación permitirá albergar competiciones oficiales de natación y waterpolo con el fin de desestacionalizar el turismo a través de la práctica deportiva durante todo el año. Asimismo, el proyecto busca maximizar la eficiencia energética del edificio y garantizar la accesibilidad universal.

Las actuaciones se han estructurado en dos grandes bloques de inversión para alcanzar un compromiso de gasto total de 2.141.555,62 euros.

La primera etapa, iniciada en abril de 2023, se centró en la rehabilitación energética del edificio de la piscina climatizada ligada al complejo polideportivo de Águilas y ampliación del vaso en dos calles, contando con una cofinanciación de 344.000,00 euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los trabajos de esta fase incluyeron la demolición del vaso antiguo de seis calles y sus instalaciones obsoletas para ejecutar un nuevo vaso de piscina homologable por la Real Federación Española de Natación, la renovación de la envolvente térmica del edificio principal del vaso de la piscina y la mejora de los sistemas de climatización, con una inversión asignada de 1.688.552,02 euros.

La segunda fase del proyecto, iniciada en abril de 2025, se financió mediante una subvención de 320.242,23 euros concedida por el Consejo Superior de Deportes con cargo a los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta segunda fase se llevó a cabo la adecuación de los espacios de apoyo, destacando la reforma de los vestuarios existentes, la creación de una sala de enfermería y prensa, la creación de sala para control de dopaje y actuaciones dedicadas a la accesibilidad y control de accesos, y la digitalización del inmueble, con una inversión asignada de 582.000,00 euros.

«El objetivo final de esta inversión integral es garantizar que la instalación cumpla con todos los requisitos para su homologación por la Real Federación Española de Natación, permitiendo así la celebración de competiciones oficiales de natación y waterpolo. Para ello, el proyecto no solo ha mejorado la infraestructura deportiva base, sino que ha modernizado los edificios anexos, transformándolos en espacios accesibles y tecnológicamente avanzados para el fomento del turismo deportivo sostenible e inclusivo», afirma el primer edil aguileño, Cristóbal Casado.

«Tras una obra compleja y, somos conscientes, muy prolongada en el tiempo, por fin podemos disfrutar de estas magnificas instalaciones que permitirán a los nadadores y nadadoras aguileñas competir como locales», añade Casado.

Un ejemplo de eficiencia

La obra de la histórica Casa Ruano, ubicada en la plaza de España y que fue adquirida por el Ayuntamiento de Águilas en 2022, entra en su fase final. Las obras del inmueble, que está siendo objeto de una reforma integral y que avanzan a buen ritmo, se están llevando a cabo con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, asignados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En concreto, las obras cuentan con una subvención de más de 1.867.000 euros procedentes de los fondos europeos ‘Next Generation EU’ y más de medio millón del Ayuntamiento.

La propuesta ‘Cultura bioclimática’, del estudio de arquitectura Santa-Cruz y con la que el Ayuntamiento logró los fondos para la rehabilitación, es un ejemplo de participación ciudadana, así como de eficiencia energética y sostenibilidad.

La Casa Ruano está siendo objeto de una reforma integral que avanza a buen ritmo / Ayuntamiento de Águilas

En este sentido cabe señalar que el edificio contará en su cubierta con lo que se denomina ‘invernadero bioclimático’, consistente en un sistema que permite captar el calor generado por el sol para distribuirlo después por todo el edificio a través de un circuito de renovación de aire. Durante la temporada estival, la cubierta contará con un sistema de sombras que reducirá notablemente la temperatura. Además, la zona se completará con un jardín de altura que transformará el espacio en un lugar idóneo para la lectura.

El invernadero, de tubos de acero galvanizado y cubierta de placas solares, tendrá un cerramiento combinado de vidrios fijos y plegables, permitiendo estos últimos la regulación térmica adecuada en cada momento.

En lo que respecta a la rehabilitación del inmueble continúa primado el respeto por los elementos originales de este singular edificio.

Isla de baño en la Colonia

La accesibilidad y la inclusión siguen marcando la hoja de ruta del equipo de Gobierno de Águilas. Así, el pasado verano se inauguraba en la playa de la Colonia una isla de baño destinado a las personas mayores o con movilidad reducida.

El elemento principal se compone de una zona en la que los usuarios disfrutaron del baño pudiendo estar sentados en una plataforma totalmente adaptada con bancos y otra en la que pudieron nadar y caminar con apoyo de una barandilla.

Zona de baño para personas con movilidad reducida. | / Ayto. de Águilas

Este servicio se suma al del baño asistido que se presta en las playas urbanas y en el que los socorristas trasladan a las personas que demandan este servicio desde sus sillas de ruedas hasta una silla anfibia, diseñada específicamente para desplazarse por la arena y flotar en el mar.

Continuando con la accesibilidad de playas, las de Poniente y Levante cuentan con un baño adaptado para personas ostomizadas, servicio que también está presente en otros edificios municipales, consistente en un pequeño retrete, encastrado en una encimera en la que poder posar productos de aseo y recambio de la ostomía y con doble grifería. Permiten el vaciado de la bolsa sin tener que agacharse o ponerse de rodillas como habría que hacer en un baño convencional y cuentan, además, con un espejo, situado a la altura de la cintura para facilitar el cambio de la bolsa.

Terapia canina

Desde las concejalías de Educación e Inclusión se ha puesto en marcha un proyecto de terapia con perros en las Aulas Abiertas de tres Centros de Educación Infantil y Primaria y un Instituto de Águilas. Se trata de los colegios Las Lomas, El Rubial, Joaquín Tendero y el IES Europa. Todos los jueves, los alumnos con necesidades educativas especiales de estos centros educativos podrán realizar esta terapia con Nairobi, una golden retriever.

Proyecto de terapia con perros en las Aulas Abiertas / Ayto. de Águilas

El objetivo de esta terapia es mejorar el bienestar emocional y el desarrollo cognitivo de los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Este método promueve la interacción social, fomenta la empatía y la responsabilidad, reduce el estrés y mejora la concentración, la participación y las habilidades sociales. El perro actúa como mediador en la interacción entre el terapeuta y el alumno, creando un entorno más relajado y motivador para el aprendizaje.

Eficiencia energética

El Ayuntamiento de Águilas avanza en su estrategia de sostenibilidad con la finalización de la instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 40 kW en la Casa de la Cultura Francisco Rabal. Esta actuación, ya en funcionamiento, contribuye a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, mejorando la eficiencia y el rendimiento energético del edificio.

Esta inversión responde al objetivo de convertir los principales espacios turísticos del municipio en modelos de eficiencia y sostenibilidad, integrando el uso de energías limpias en lugares emblemáticos de la vida cultural de Águilas.

La instalación, compuesta por paneles solares y un sistema de almacenamiento mediante baterías, permite el autoabastecimiento eléctrico del edificio y fomenta el uso de energías renovables. La Casa de la Cultura Francisco Rabal, ubicada en la Plaza Asunción Balaguer, alberga espacios de gran relevancia cultural y turística, como la Sala de Exposiciones Manuel Coronado, el Museo del Carnaval —declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional—, el Centro de Interpretación de Paco Rabal y la Sala Museo José Matrán.

Buena salud financiera

El presupuesto municipal para el próximo año se cuantifica en 40.352.568,41 euros; «una cifra récord que supone un incremento del 7,11% pero que en ningún caso supondrá el incremento de la presión fiscal para los ciudadanos. Dicho aumento es producto, entre otros, del incremento en la tramitación de nuevas licencias de construcción y obras, y de ingresos procedentes de la participación en los Ingresos del Estado que aumenta un 4,6% y no es resultado en ningún caso de modificaciones fiscales»- ha insistido el edil de Hacienda, José Manuel Gálvez.

Los presupuestos «siguen la línea ascendente de los últimos años, elaborándose la previsión de ingresos con prudencia; así, la estimación de los ingresos se he hecho en base a liquidaciones practicadas y en algunos capítulos en base a recaudación neta de este año».

El edil de Hacienda ha querido subrayar la «sólida situación económica del Ayuntamiento de Águilas, arrojando en la liquidación del presupuesto de 2024 un superávit de 13.179.994 euros. En 2025 se espera liquidar también con superávit y un remanente de tesorería que permitirá llevar a cabo importantes inversiones. Continuaremos en la línea de responsabilidad que nos permite ser uno de los Ayuntamientos más solventes, con superávit, deuda cero y alta liquidez».