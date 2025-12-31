Abanilla llega al Año Jubilar preparada y fortalecida

Abanilla avanza decididamente hacia el Año Jubilar 2026 con una planificación basada en hechos, inversiones concretas y una visión integral del municipio. El Ayuntamiento ha impulsado durante los últimos meses un conjunto de proyectos que refuerzan la seguridad, la salud, el deporte, la accesibilidad, la cultura y el turismo, configurando una red de infraestructuras clave para afrontar un año que marcará un hito histórico para el municipio.

Precisamente en materia de seguridad ciudadana, la inversión realizada ronda los 400.000 euros, destinados tanto a medios materiales como a recursos humanos. Estas actuaciones han permitido reforzar la Policía Local, mejorar su capacidad operativa y dotar al municipio de herramientas más eficaces como un nuevo vehículo de Patrulla Rural 4x4 o cámaras de videovigilancia. En un contexto en el que Abanilla se prepara para acoger un incremento notable de personas durante el Año Jubilar, la seguridad se consolida como un elemento estructural del modelo de municipio que se quiere proyectar.

La salud pública constituye otro de los grandes ejes estratégicos. La puesta en marcha del nuevo Centro de Salud de Abanilla, con una inversión global que supera los 4,8 millones de euros, supone un salto cualitativo en la atención sanitaria del municipio que ha triplicado su espacio y también la capacidad para atender a una población flotante de 15.000 ciudadanos, tres veces más que los 6.200 habitantes con los que cuenta el municipio. El nuevo edificio mejora la capacidad asistencial, amplía servicios con sala de lactancia y sala de preparación al parto, optimiza circuitos y ofrece unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de los sanitarios y de la población.

El deporte y la salud también ocupan un lugar destacado en esta hoja de ruta. Ha sido el año de la reapertura del Pabellón de Mahoya, con una inversión de 275.000 € que ha permitido una renovación integral para consolidarse como un espacio deportivo de primer nivel. Su reapertura tuvo un estreno de altura el pasado mes de agosto, con un partido amistoso entre ElPozo Murcia Costa Cálida FS, actual líder de la Primera División de fútbol sala, y Córdoba Patrimonio de la Humanidad FS, otro referente de la élite nacional. Un evento que evidenció la capacidad de Abanilla para acoger competiciones de máximo nivel y situó al municipio en el mapa deportivo nacional.

La inversión realizada en materia de seguridad ciudadana ronda los 400.000 euros. / Ayuntamiento de Abanilla

En esta misma línea, ya está confirmada para 2026 la vuelta a Abanilla de la Copa de España Féminas – Trofeo Santa Ana, una prueba ciclista de primer orden que ha sido decisiva en la proyección de grandes corredoras. Por esta competición pasó Paula Ostiz, quien tras ganar en Abanilla se proclamó posteriormente campeona junior de España, de Europa y del Mundo. Un ejemplo claro de cómo el municipio ve nacer a través de eventos deportivos a futuras deportistas.

La mejora de infraestructuras y conexiones ha sido otro de los frentes de actuación, con intervenciones en caminos rurales -608.000 en la repartura del camino del Talle-, con actuaciones de drenaje en Mahoya, mejora de viales en Barinas, o la inversión (1,5 millones)en el arreglo de la RM-412 entre Cañada de la Leña y Barinas, o la mejora de la travesía de La Matanza (1,2 millones) – una carretera fundamental en la conexión del municipio con la capital y del Polígono Industrial con la autovía A7-.

Especial atención merece también la accesibilidad, con herramientas innovadoras como la Ruta Inmersiva del Camino del 3 de Mayo, concebida como un recurso inclusivo y moderno. Esta ruta permite conocer uno de los elementos identitarios más importantes del municipio a través de una experiencia accesible, integradora y adaptada a todos los públicos. Se trata de una herramienta fundamental de cara al Año Jubilar, al facilitar el acceso al patrimonio cultural y religioso en igualdad de condiciones.

A ello se suma el programa Abanilla Verde, un programa dotado con 250.000 euros, gracias al cual se han adecuado y mejorado parques y jardines en todo el municipio, con una atención especial al entorno del Corazón de Jesús, uno de los enclaves clave donde se desarrollarán actos y eventos del año santo que ha visto recuperar su belleza y esplendor. La mejora paisajística, la seguridad y la puesta en valor de estos espacios refuerzan la imagen de un municipio cuidado, preparado y acogedor.

El impulso a la cultura y el turismo también ha tenido un papel protagonista, especialmente con las actuaciones realizadas en el Yacimiento de Quibas. Gracias a una ayuda de 25.000 euros, se ha protegido la excavación y mejorado la zona para hacerla visitable, al tiempo que se facilita el trabajo de los investigadores. Este enclave arqueológico, que no deja de revelar nuevos secretos de nuestro pasado y donde apareció el esqueleto de lince ibérico más antiguo del mundo, se consolida como un recurso científico, cultural y turístico de primer nivel.

Todo este esfuerzo se desarrolla, además, en un contexto marcado por episodios de fuertes lluvias que han provocado daños en viales rurales e instalaciones. El Ayuntamiento trabaja para que todas estas infraestructuras estén plenamente operativas antes del 1 de febrero, fecha de apertura del Año Jubilar 2026.

«Con inversiones reales, planificación y visión de futuro, Abanilla llega al Año Jubilar preparada y con los deberes hechos para acoger con garantías un año histórico para honrar a nuestra patrona, la Santísima Cruz, y que así la conozcan quienes vengan a ganar el jubileo desde todos los puntos de España», afirma José Antonio Blasco, alcalde de Abanilla.