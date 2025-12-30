La Región cuenta con uno de los municipios con la vivienda usada más barata de España

El sector de los hogares se encuentra, desde hace unos años, en una crisis sin precedentes. Los precios no cesan el incremento, la demanda crece y la preocupación de los españoles con referencia a este tema aumenta.

No obstante, 'del lobo un pelo'; dentro de lo malo, hay algunas zonas del territorio nacional en las que las cifras aún no son tan elevadas.

El portal inmobiliario Idealista ha publicado un ranking con los 20 municipios más económicos de España para comprar una vivienda usada. Según ha comunicado dicha empresa a través de una nota de prensa, los datos se corresponden a noviembre del año 2025.

Uno de los municipios que forma parte de la lista, se encuentra en la Región de Murcia. Abarán ocupa el puesto 16 en la lista y mantiene unos precios moderados en comparación con las principales ciudades del país. Sin ir más lejos, el precio de la vivienda nueva y usada en el territorio murciano se sitúa por encima de los 1665 euros.

Por otro lado, este municipio de la Vega Alta tiene un precio medio de 523 euros, lo que representa un 69 por ciento menos que en el total de la Región.

Datos Nacionales

Teniendo en cuenta el conjunto del país, el municipio más barato para comprar una vivienda usada se sitúa en la provincia de Ciudad Real (Castilla la Mancha). Más concretamente, Almadén es el sitio más barato; los vendedores piden, de media, 335 euros por metro cuadrado.

El podio lo completan otros dos territorios de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, con un precio de 427 euros por metro cuadrado y Socuéllamos, 460.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense, Galicia, (478 euros) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo, Castilla la Mancha, (479 euros) para cerrar el 'top 5'.

También de Ciudad Real, con 484 euros, Argamasilla de Alba ocupa el sexto sitio. Miajadas en Cáceres, Extremaura, se queda con el séptimo lugar.

Asimismo, Villanueva del Arzobispo en Jaén, Andalucía, y Arroyo de la Luz en Cáceres, todas con 490 euros, comparten la octava plaza.

En el décimo lugar se encuentra El Carpio en Córdoba, Andalucía, (491 euros) como el último de los municipios por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.

Si se tiene en cuenta el precio de estos municipios y sus respectivas comunidades, la diferencia es notable. Así, los mayores saltos se producen en los municipios andaluces del listado: un 82% de diferencia en Villanueva del Arzobispo y El Carpio, un 81% en Vélez Blanco, Moriles e Íllora, y un 80% en Beas de Segura. Como ya se comentó anteriormente, en Mucia la diferencia es de un 69%.

Por el contrario, el menor salto es de un 47% y lo comparten Llerena frente a Extremadura y Herencia frente a Castilla la Mancha.

Los municipios más baratos por CCAA

Además de las comunidades con municipios en las 20 primeras posiciones, cuatro autonomías más tienen mercados por debajo de los 700 euros: en la Comunidad Valenciana el pueblo más barato es Ayora en Valencia (570 euros), en Castilla y León es Villablino (580 euros), en Cantabria es Campoo de Enmedio (655 euros) y en Asturias es Tineo (668 euros).

En Aragón, Caspe, donde los propietarios piden de media 720 euros; Cataluña con Mora d'Ebre (747 euros); La Rioja con Alfaro (755 euros) y Madrid con Cadalso de los Vidrios (999 euros).

Por encima de los 1.000 euros está Navarra con Corella (1.002 euros); Canarias con Gáldar (1.302 euros); País Vasco con el Llodio (2.114 euros) y Baleares con Lloseta (2.333 euros).