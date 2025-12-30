Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impactantes imágenes de cómo la tromba marina levantó por los aires la pérgola de una pizzería de Mazarrón

Las cámaras de un restaurante captaron la brutal fuerza de la manga de agua que sorprendió al municipio el pasado domingo

MeteOrihuela

Alba Marqués

Alba Marqués

Las mangas de agua o trombas marinas que sorprendieron al Puerto de Mazarrón el pasado domingo causaron numerosos daños materiales y dejaron imágenes impactantes. Una de ellas, que circula por redes sociales en las últimas horas, son las captadas por las cámaras de seguridad de un restaurante.

Las grabaciones muestran cómo el 'tornado' levantó por los aires completamente la pérgola o terraza, y todos los elementos que la componía, de la Pizzería Imperial.

Una muestra de la brutal fuerza que puede tener la naturaleza.

