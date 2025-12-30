Un 'Expreso Real' recorrerá toda Lorca para recoger las cartas a los Reyes Magos

Los más pequeños de todo el municipio de Lorca, sin importar la distancia con el centro de la ciudad, podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos a un Paje Real. Y es que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento con Melchor, Gaspar y Baltasar, un 'Expreso Real' circulará entre los días 2 y 4 de enero por las diferentes diputaciones para recoger las misivas.

En total, serán 20 las paradas que realice el citado tren. "Está capitaneado por un oso que no solo es el maquinista, sino también el revisor. Visitará una veintena de lugares del municipio para llevar a un emisario de los Reyes Magos a recoger las cartas de los niños con sus peticiones", explicaba la edil de Festejos, María de las Huertas García.

María de las Huertas García durante la presentación del 'Expreso Real'. / L.O.

En el itinerario del Expreso Real está Cazalla, Pulgara, Marchena, Diputación de Río, La Parroquia y Virgen de las Huertas, el primer día, el viernes 2 de enero. Zarzadilla de Totana, Las Terreras, La Paca, Zarcilla de Ramos, Doña Inés, Coy y Avilés, el sábado 3 de enero. Y el domingo, 4 de enero, recorrerá Morata, Ramonete, La Campana y Almendricos. "En total 17 pedanías, lo que supone casi una maratón, pero queríamos que fuese al máximo posible de lugares para llevar la magia e ilusión de la Navidad a todos los rincones del municipio" añadía la concejala.

A domicilio

A este respecto, García Pérez insistía en la importancia de llevar la actividad al máximo de enclaves posible. "Hay muchos niños que no pueden trasladarse hasta el centro de la ciudad para acudir a las habituales convocatorias de los Pajes Reales que suelen realizarse estos días, por lo que esta visita supone para ellos unos instantes de mucha emoción. Hemos querido que sea lo más entrañable posible y que puedan acudir junto a sus padres y abuelos. El paseo también será emocionante para ellos, ya que muchos no han tenido la oportunidad de montarse en un trenecito. Está todo organizado con mucho cariño, por lo que esperamos que todos puedan disfrutar de estos días tan especiales", señalaba.

Programa de paradas Viernes, 2 de enero 10 horas. Cazalla.

11 horas. Pulgara.

12 horas. Marchena.

16 horas. Diputación de Río.

17.30 horas. La Parroquia.

19 horas. Virgen de las Huertas. Sábado, 3 de enero 10 horas. Zarzadilla de Totana.

11 horas. Las Terreras.

12 horas. La Paca.

13 horas. Zarcilla de Ramos.

16.30 horas. Doña Inés.

17.30 horas. Coy.

18.30 horas. Avilés. Domingo, 4 de enero 10 horas. Morata.

11 horas. Ramonete.

16.30 horas. La Campana.

17.30 horas. Almendricos.

Esta actividad, recordaba la edil, se enmarca en el calendario previsto para estos días navideños, que suma unos 150 acontecimientos destinados a todos los públicos e intereses. "Creo que no hay excusa para ‘echarse a la calle’ y disfrutar de unos días repletos de acontecimientos para vivir la magia de la Navidad", terminaba María de las Huertas García.