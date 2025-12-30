El Ayuntamiento de Lorca pone el foco en las casas vacías para evitar que sean ocupadas ilegalmente

La Unidad de Control de Padrón, entidad creada por el Ayuntamiento de Lorca para destapar irregularidades con respecto al censo municipal, también pondrá el foco en los edificios y viviendas con riesgo de ser okupados. Esto es lo que se desprende de la última comparecencia realizada por la edil responsable del ramo, Belén Pérez, quien informaba junto a los ediles de Urbanismo y Policía Local, María Hernández y Juan Miguel Bayonas, respectivamente, de la última actuación de los servicios municipales en este sentido.

Concretamente, el cuerpo municipal de policía lograba recientemente desalojar a un individuo que, desde hace semanas, se había instalado de forma ilegal en un edificio a medio construir en la calle Rebolloso, a escasos metros de una de las plazas más populosas de la Ciudad del Sol, y a instancias de los propios vecinos. En este punto, cabe señalar que, al no considerarse un espacio habitable, el desalojado podría ser acusado del delito de allanamiento de morada, no de okupación.

Los tres concejales comparecían este martes. / L.O.

En cualquier caso, una vez completada la operación, desde Urbanismo se emitía un requerimiento al propietario con el objetivo de que tomara medidas para evitar situaciones similares en el futuro, procediendo este a levantar muros en la planta baja. "Representaba un gran riesgo. Por diferentes comunicaciones se hicieron visibles públicamente imágenes donde se podía apreciar la presencia –en el interior del inmueble– de un individuo que, entre otros, profería insultos a los vecinos y viandantes, arrojaba basura y objetos a la vía pública, protagonizando actuaciones que podían poner en peligro la integridad de las personas" relataba Pérez Martínez, quien aprovechaba para agradecer la colaboración ciudadana en este asunto.

De hecho, las denuncias de los habitantes del lugar activaban los mecanismos de la Administración local, que a través de los funcionarios de la UCP constataba la realidad de las comunicaciones, desembocando a su vez tanto en la operación de desalojo como en la implantación de medidas preventivas. "En este punto, hay que destacar la extraordinaria coordinación y el exhaustivo trabajo llevado a cabo por todos los servicios implicados, lo que ha permitido emprender, con la máxima celeridad, las comprobaciones necesarias y, por tanto, las diligencias pertinentes para poner fin a esas situaciones irregulares y fuera de la ley", reseñaba por su parte la edil de Urbanismo.

Estado actual del inmueble, con la planta baja 'amurallada'. / L.O.

Por su parte, la edil de Control del Padrón insistía en la necesidad de que los ciudadanos notifiquen todas las situaciones de este tipo que detecten. "En todo este engranaje, juega un papel fundamental la ciudadanía a quienes agradecemos que nos trasladen conductas sospechosas, por ejemplo, a través del WhatsApp: 608 87 72 04. Insistimos en que los lorquinos pueden ayudarnos denunciando cualquier situación anómala que detecten. Únicamente actuando juntos defenderemos y protegeremos nuestra ciudad", señalaba.

Edificios sin terminar

Al hilo de esta cuestión, la responsable municipal de Urbanismo explicaba que desde el servicio que dirige son continuas las gestiones destinadas a retomar las labores de edificación en los diversos inmuebles sin terminar que pueblan la ciudad. De hecho, hace poco más de un año se llevaba a cabo otra operación de desokupación en la gran torre sin terminar del barrio de San Cristóbal, junto al Campus Universitario. "Estamos negociando con los diversos propietarios y esperamos tener buenas noticias en breve acerca del proceso de terminación de las obras de la gran mayoría de los edificios", apuntaba Hernández Benítez.

Edificio a medio construir junto al Óvalo de Santa Paula, en pleno centro de la ciudad. / Daniel Navarro

De hecho, tal y como adelantó esta Redacción, el Ayuntamiento podría poner en marcha un sistema de colaboración público-privada que, a través de la creación de cooperativas permita, por un lado, terminar los edificios que la crisis obligó a dejar a medias, a la vez que se amplía el parque de vivienda en el municipio.