Águilas retira la Medalla de Oro al dictador Francisco Franco con la oposición de Vox y la abstención del PP

El Ayuntamiento de Águilas ha retirado la Medalla de Oro de la Villa al dictador Francisco Franco. Lo ha hecho en Pleno, con la oposición de Vox y la abstención del PP, aunque la iniciativa ha salido adelante porque el PSOE tiene mayoría absoluta en la localidad costera.

Esta determinación fue llevada a Pleno por la Alcaldía, tras la iniciativa de la Asociación Amanecer 31. Se trata de una entidad cultural que ha pedido activamente (durante años) la retirada de la Medalla de Oro de la Villa y otros honores otorgados al dictador fallecido hace medio siglo. Desde el colectivo subrayan que "todo honor concedido al dictador Franco y sus colaboradores debe ser retirado por salud democrática".

El Pleno concedió en 1968 la máxima distinción de la localidad costera al entonces jefe del Estado

Cabe recordar que el 1 de agosto de 1968, para conmemorar las tres décadas de la dictadura, el Pleno de Águilas concedió al general Franco, en el poder desde 1939, la máxima distinción de la localidad, la Medalla de Oro de la Villa.

También en Alcantarilla

El de Águilas no fue el único municipio que en tiempos distinguió al Caudillo. Por otro lado, la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández, defenderá en el Pleno de enero una propuesta para la retirada formal de la Medalla de Oro de la Villa concedida en 1974 al dictador Francisco Franco.

Hernández apuntó que dicha distinción fue otorgada en plena dictadura y que hoy en día resulta "radicalmente incompatible con los valores democráticos, constitucionales y de derechos humanos que deben regir una institución pública". La propuesta plantea no solo la retirada del honor, sino también la declaración de nulidad del acuerdo plenario que lo concedió, así como la revisión del resto de símbolos y distinciones que pudieran vulnerar la ley vigente, detalló la edil en un comunicado.

"Surrealista"

Por otro lado, el Pleno de Águilas aplazó el debate sobre la revocación del título de Hijo Predilecto al ecologista Pedro Costa Morata.

Como ya publicó este diario a comienzos de mes, organizaciones políticas, medioambientales y vecinales se empezaron a movilizar para protestar por una iniciativa para retirar el título de Hijo Predilecto de Águilas al histórico ecologista y activista Pedro Costa Morata , el ingeniero que combatió frente al programa nuclear del tardofranquismo y al que se le atribuye que hubiera impedido que una de estas plantas se instalara en el paraje de la Marina de Cope.

En un comunicado, IU-Verdes celebró "el freno al intento reaccionario de retirar el título de Hijo Predilecto" a esta persona. José Luis Álvarez-Castellanos, diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, tachó la propuesta de “surrealista y directamente absurda”, dado que Costa Morata "es una figura de referencia del ecologismo a nivel estatal e internacional, Premio Nacional de Medio Ambiente, pensador y divulgador, con una trayectoria ampliamente reconocida en la defensa del territorio y del medio ambiente".

No obstante, el expediente no ha sido retirado y continúa abierto. "No queda claro qué significa dejar el asunto sobre la mesa, ya que el procedimiento sigue vivo", aseveró el parlamentario, que exigió al Partido Socialista que lo retire "total y definitivamente"; y que, en caso de que por razones administrativas tenga que volver al Peno, vote en contra "con una explicación clara, contundente y rotunda".

Costa, en un encuentro con los medios de comunicación en Lorca, denunció entonces estar siendo sometido a "una situación de intimidación" e informó de que quien firma la petición para revocarle el reconocimiento "es el principal depredador" del Parque Regional Cabo Cope Calnegre.