La recuperación de la Muralla Medieval de Lorca continuará por la calle Rojo

El Ayuntamiento de Lorca ya tiene claro sobre qué tramo de muralla medieval actuará a continuación en el marco del plan ideado para 'liberar' los restos de la fortificación. Así, tras culminar los procesos de expropiación y demolición de varios inmuebles junto al Porche de San Antonio y la antigua cárcel, ahora le llegará el turno a los restos contenidos en un solar ubicado en la intersección de las calles Rojo y Zapatería, entre el convento de las Madres Mercedarias y el Conservatorio de Música.

Allí, desde los terremotos de mayo de 2011, un fragmento del histórico muro –que continúa el trazado de los localizados en el interior de los edificios que lo rodean– espera su puesta en valor. "Estamos en una fase muy inicial del proyecto, pero tenemos claro que ese solar no puede seguir abandonado y que lo que se haga en él tendrá como objetivo principal recuperar la muralla y, por supuesto, seguir dando vida al Casco Histórico", señala a esta Redacción la edil de Urbanismo, María Hernández.

Vista del solar en cuestión desde la calle Rojo. / Daniel Navarro

Para ello, y aunque en fin aún está por determinar, ya se han dado los primeros pasos. En concreto, el Gobierno regional era el encargado de tomar la iniciativa en este asunto, para el que aportará 68.000 euros destinados a la adquisición del solar, y que se enmarcan en la partida destinada a la segunda línea de ayudas para la realización de estudios arqueológicos en la zona antigua, dotada con 238.000 en total.

A este respecto, cabe recordar que en el solar se encuentran la cortina n.º 22 y el torreón 19, ocultos hasta los seísmos por las edificaciones que ocupaban en lugar. Con la actuación, será posible incorporarlos a los recorridos turísticos existentes además de crear un nuevo edificio público y regenerar a nivel urbano el paisaje. "Estamos valorando todas las opciones, aunque una de las más factibles es que sea Ceclor quien se haga cargo del proyecto, puesto que el edificio podría servir incluso como ampliación de su actual sede", aporta Hernández Benítez.

Otras actuaciones

De esta forma, en los próximos meses se concretará una nueva actuación sobre los diferentes restos de muralla siguiendo un plan ideado en 2017. Para ello, además, el pasado mes de noviembre se procedía a la demolición de una casa junto al Porche de San Antonio; y poco después, en diciembre, dos edificaciones adosadas a la antigua Cárcel corrían el mismo destino.

Derribo de la casa junto al porche de San Antonio, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En el primero de los casos, el Consistorio pretende crear una conexión peatonal entre las calles Cava y Zapatería, facilitando el paso de propios y extraños y permitiendo contemplar la silueta de la muralla; mientras que el espacio junto a la penitenciaría se utilizará como base para el desarrollo de una nueva zona verde. "La idea es seguir liberando trozos del trazado de la muralla dentro de un proyecto que busca, fundamentalmente, poner en valor los 280 metros ocultos del recinto fortificado", recuerda Hernández Benítez.

Como en San Juan

Así, este ambicioso proyecto pretende emular el realizado hace años, cuando se logró sacar a la luz 190 metros de muralla construida entre los siglos XII y XV, que fueron rehabilitados, en el barrio de San Juan. Asimismo, cabe recordar que las actuaciones tras el terremoto permitieron la puesta en valor de la Torre Rojano, frente a la Casa del Artesano, la número 9 y el Porche de San Antonio, la única puerta que queda de las que daban acceso a la ciudad en el recinto de murallas creado en la época de la Reconquista.

Vista del Porche de San Antonio desde la casa derribada. / Daniel Navarro

Adosadas a la muralla están construcciones como el Convento de la Consolación, de las Madres Mercedarias, de los siglos XVII y XVIII; el Colegio de la Purísima, actual Conservatorio de Música Narciso Yepes, del siglo XVIII; la antigua Colegial de San Patricio, del siglo XVI-XVIII, sobre la iglesia medieval de San Jorge, del siglo XV; la Casa del Corregidor, del siglo XVIII; el Pósito de Panaderos, Casa del Artesano, del siglo XVI; y el Pósito de Labradores, antigua cárcel, del siglo XVIII. En los últimos años, los bloques de viviendas construidos en la zona han evitado adosarse a la muralla, integrándose de forma que los lienzos puedan ser visionados.

Ayudas autonómicas

Además de los 238.000 euros destinados a la realización de estudios arqueológicos en el casco antiguo de Lorca, recientemente el Gobierno regional también aprobaba la quinta línea de ayudas para la reactivación económica y comercial de la zona. Dotada con 250.000 euros, se trata de subvenciones a fondo perdido, con una intensidad del 70 por ciento sobre los costes elegibles y un importe máximo por beneficiario de 30.000 euros. Según fuentes autonómicas, se podrán subvencionar obras de acondicionamiento de locales de negocio, incluyendo los trabajos de diseño y proyectos de técnicos, las instalaciones técnicas el mobiliario nuevo, así como los bienes de equipo nuevos, salvo los informáticos.

Ambas se enmarcan en el Plan Director para la recuperación y regeneración del recinto histórico de la ciudad de Lorca, un proyecto declarado de interés regional y que contempla 13 acciones y 58 medidas para rehabilitar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del casco antiguo de la Ciudad del Sol. Por lo que respecta al documento general, cabe recordar que prevé una inversión pública de 31 millones de euros, a los que se sumarán 168 procedentes de capital privado. Asimismo, desde la Comunidad Autónoma se espera que el proyecto genere 1.600 nuevos puestos de trabajo. Desde el punto de vista urbanístico, se estima la rehabilitación de 800 viviendas, la puesta en valor de 17 edificios históricos y la ampliación de la oferta hotelera con 130 nuevas plazas.