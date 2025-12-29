El Palacio de Justicia de Lorca podría abrir antes del verano de 2026

"Confiamos en que antes del verano podamos inaugurar el ansiado y ansioso Palacio de Justicia". Así lo expresaba el presidente del TSJMU, Manuel Luna, durante la comparecencia previa al acto conmemorativo organizado por la culminación de la tercera fase de implantación de Ley de Eficiencia. A este respecto, cabe recordar que las obras de la nueva sede judicial de la Ciudad del Sol se esperaba, en un primer momento, que culminaran en el primer semestre de 2025, pero diferentes sucesos retrasaban el proceso hasta la nueva fecha indicada por Luna Carbonell.

Así, las obras avanzan y se prevé que supongan un gran impulso para el Casco Histórico, donde los juzgados se situarán en un edificio eficiente y de propiedad pública, al contrario de lo que sucede ahora. Tendrá 10.027 metros cuadrados y el presupuesto de ejecución es de algo más de 17 millones de euros. Contará con capacidad para 14 sedes judiciales, aunque inicialmente concentrará las diez sedes actualmente dispersas por toda la ciudad (ocho de Primera Instancia e Instrucción y dos de lo Penal).

El acto jurídico se celebraba en el ciuFRONT. / Daniel Navarro

Del mismo modo, el edificio dispondrá de espacio para la Fiscalía, un decanato, unidades administrativas, un juzgado de Guardia, una clínica médico-forense, dependencias de profesionales, y se habilitarán salas de vistas, zona de detenidos y un recinto para la Policía. También habrá archivos para estas unidades judiciales.

Un año ilusionante

Además de las perspectivas de estrenar la nueva sede, Manuel Luna indicaba que "estamos también ilusionados" por la posibilidad de que en 2026 "se pueda incrementar la planta judicial con una sección de violencia sobre la mujer para el partido de Lorca que aglutinaría también el partido judicial de Totana", pudiendo así "abordar con garantías la separación de jurisdicciones", uno de los grandes retos que afronta la justicia local.