Los empresarios de Lorca reclaman estabilidad y más mano de obra

Estabilidad política, más mano de obra y más inversiones en infraestructuras. Así podrían resumirse los deseos para el año próximo de los empresarios de la comarca del Guadalentín, que este lunes hacían balance –a escasos días de su fin– de lo que ha dado de sí el 2025. "Lo que ocurre con el Gobierno de la nación no tiene cabida, debe gobernar para todos", señalaba en este sentido Juan Jódar, presidente de la patronal lorquina Ceclor.

Del mismo modo, Jódar Bardón reclamaba la reducción de la presión fiscal, una medida con la que María José Navarro, presidenta de los comerciantes, se mostraba muy de acuerdo. En este sector, además, la líder de la UCCL reclamaba soluciones a la falta de aparcamiento, así como medidas para rebajar los alquileres, especialmente ante los últimos cierres de tiendas en la Ciudad del Sol.

Escaparate de una tienda en el centro de Lorca. / Daniel Navarro / @daninavarrog

Por parte de los sectores de la construcción, representado por Jesús Abellán, y el del metal, al que daba voz José Mulero, se ponía de manifiesto la falta de mano de obra que se experimenta en la actualidad, así como el gran aumento del precio de los materiales como principales rémoras a la hora de poner en marcha diferentes proyectos.

Otros asuntos

En lo que respecta al municipio, Juan Jódar volvía a reclamar la construcción de la autovía a Caravaca y a la Venta del Olivo, así como la constitución definitiva de Ifelor o el impulso al Campus Universitario como puntos esenciales para que Lorca siga creciendo.