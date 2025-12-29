Los ciudadanos de Lorca tendrán cuatro años para adaptarse a las Zonas de Bajas Emisiones

Los lorquinos y las lorquinas tendrán hasta enero del año 2030 para adaptarse a lo contemplado en la Ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones de la Ciudad del Sol. Cuatro años en los que, aunque no se impondrán sanciones de ningún tipo por este motivo, se llevará a cabo un gran esfuerzo de concienciación por parte del Ayuntamiento.

'Lorca Avanza Contigo' es el título que desde el Consistorio se le ha dado a la Ordenanza que dará a conocer la campaña divulgativa creada ex profeso para facilitar la transición a los ciudadanos, y que ha entrado en funcionamiento escasos siete días después de la aprobación en el último Pleno de la citada norma. Todo ello, con el objetivo de "regular el tráfico en ejes principales del casco urbano de la ciudad con el objetivo de dotar de más seguridad y espacio al peatón, mejorar la calidad del aire y ofrecer un mayor confort a residentes y visitantes del centro histórico".

Instante del último Pleno del 2025 celebrado en Lorca. / Daniel Navarro

María Hernández, edil de Medio Ambiente, así lo expresaba durante la presentación de la campaña, cuyo fin resumía: "buscamos crear, a través de la instalación de cámaras y el control de los accesos, calles más seguras, tranquilas y cómodas para todos". A este respecto, la concejala hacía hincapié en que las sanciones no llegarán, bajo ningún concepto, antes de 2030: "no renunciamos a los compromisos medioambientales ni a la sostenibilidad, pero sin multar ni recaudar", sentenciaba.

Según la legalidad

Para el desarrollo tanto de las ZBE como de la campaña, indicaba Hernández Benítez, el Ayuntamiento "ha tenido en cuenta la legalidad establecida a nivel estatal y europeo, pero también mesas participativas con expertos, y reuniones con numerosos colectivos, además de la implantación de medidores de la calidad del aire, sonómetros y aforadores o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, entre otros factores".

María Hernández, edil de Medio Ambiente, muestra el mapa con las dos zonas de bajas emisiones señaladas, en una imagen de archivo. / L.O.

Así las cosas, actualmente se está llevando a cabo la instalación de las diferentes señales de tráfico, y en breve comenzará la campaña informativa destinada a explicar a la ciudadanía los pormenores de la Ordenanza. Concretamente, será a partir del 31 de diciembre cunado se llevará a cabo una etapa de adaptación con la señalización, comunicación y respuesta municipal a las dudas sobre la nueva regulación del tráfico. A partir de enero de 2030, entrará en vigor con la aplicación efectiva de las normas previstas en la Ordenanza de las ZBE, para los vehículos sin etiqueta ambiental que no sean residentes.

Seguimiento telemático

Por lo que respecta al seguimiento de la movilidad en la Ciudad del Sol, la concejala explicaba que se instalará un sistema de control y seguimiento mediante la instalación de 11 cámaras que regularán los accesos y 14 que servirán para monitorizar el tráfico, en tiempo real. Los datos recopilados permitirán obtener estadísticas y datos, pudiendo tomar decisiones encaminadas a mejorar la fluidez del parque móvil. Las cámaras de lectura de matrícula, que serán de videovigilancia, cabe recordar, se incorporarán al circuito de seguridad de la Policía Local.

En cuanto a las zonas de aplicación de 'Lorca Avanza Contigo', cabe recordar que la primera abarca el centro histórico y la zona central de Lorca, incluyendo calles como Alameda Giménez Díaz, Plaza de Carruajes, Alameda de Menchirón, Avenida Juan Carlos I, Avenida Santa Clara y diversas vías del centro; mientras que la segunda se centra en el entorno de los principales equipamientos educativos, deportivos y sanitarios, en áreas como Alameda Rafael Méndez, Alameda José Fernández Corredor, Poeta Para Vico, Océano Pacífico, Océano Atlántico y Alameda Doctor Gimeno Baduell.