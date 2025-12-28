Un incendio en una casa de Alcantarilla deja dos intoxicados

Dos hombres han resultado intoxicados por humo en la madrugada de este domingo en el incendio de una vivienda en Alcantarilla, según informa la web del 112.

El siniestro tuvo lugar sobre la 1 de la madrugada de este domingo en un piso de un edificio de tres plantas de la calle Pizarro

Los bomberos rescataron con sus escaleras a los dos atrapados, de 65 y 55 años, quienes fueron trasladados en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca.

El 112 aclara que cuando los bomberos y la ambulancias del 061 llegaron al lugar, las personas sehuían atrapadas por el fuego de la vivienda.

El rescate se produjo con la utilización de escaleras que tenían guardadas las personas afectadas por el incendio en su domicilio.