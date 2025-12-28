Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores del campoNaufragio CartagenaArrixaca NiñosEl Pozo campeón de inviernoLluvias Murcia
instagramlinkedin

Fuego

Un incendio en una casa de Alcantarilla deja dos intoxicados

Las personas fueron rescatadas y trasladas al hospital Virgen de la Arrixaca

Los bomberos rescatan a los sujetos durante el incendio.

Los bomberos rescatan a los sujetos durante el incendio. / L. O.

José Arrondo

Dos hombres han resultado intoxicados por humo en la madrugada de este domingo en el incendio de una vivienda en Alcantarilla, según informa la web del 112.

El siniestro tuvo lugar sobre la 1 de la madrugada de este domingo en un piso de un edificio de tres plantas de la calle Pizarro

Los bomberos rescataron con sus escaleras a los dos atrapados, de 65 y 55 años, quienes fueron trasladados en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca.

El 112 aclara que cuando los bomberos y la ambulancias del 061 llegaron al lugar, las personas sehuían atrapadas por el fuego de la vivienda.

El rescate se produjo con la utilización de escaleras que tenían guardadas las personas afectadas por el incendio en su domicilio.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents