El Ayuntamiento de Lorca frena la ‘avalancha’ de peticiones para construir plantas de biogás endureciendo los requisitos

Lejos de lo que pueda pensarse, la popularidad de las plantas de biogás aumentó en los años 70 con la crisis energética, aunque es cierto que de un tiempo a esta parte han proliferado de forma importante los proyectos que pretenden nuevas construcciones. En 2022 el Gobierno de España daba el visto bueno a la ‘Hoja de Ruta del Biogás’, que preveía multiplicar por 3,8 la producción de biogás hasta 2030, con una línea de ayudas de 150 millones de euros para proyectos singulares de biogás con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Era, lo que entonces se señalaba desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una apuesta por la valorización de residuos y lo que posibilitaría fijar población en el ámbito rural. Lorca no es ajena a esta situación y más cuando el municipio acoge a unas 2.500 explotaciones de ganado porcino con casi un millón de animales, la mitad de la cabaña regional de porcino. Y de inmediato surgieron los primeros proyectos auspiciados por la ‘Hoja de Ruta del Biogás’ del Gobierno de España.

Planta de Barranco Hondo, junto al vertedero, ya en construcción. / Daniel Navarro

El interés en el territorio lorquino es máximo, pero choca frontalmente con la determinación del Ayuntamiento, que al poco de conocerse el gran número de promotores interesados, anunciaba un endurecimiento de los requisitos para la obtención de la necesaria declaración de interés público. Entre las exigencias que deben cumplirse está la exención de conflictividad vecinal y que los materiales que traten sean de granjas lorquinas. Así, se han descartado iniciativas en Zarcilla de Ramos, Hinojar, La Parroquia y Barranco Hondo, mientras algunos de los promotores desisten por los duros requerimientos, como ha podido saber esta Redacción de fuentes municipales.

Hasta una docena de promotores habrían mostrado su disposición por situar este tipo de proyectos en distintos enclaves del municipio, aunque los duros requisitos han hecho renunciar a muchos de ellos. Y, otros, han variado sus planteamientos iniciales buscando lugares que se adapten a los requerimientos. En este sentido, desde el Ayuntamiento también se examina que los proyectos se ajusten a criterios de conveniencia, necesidad, oportunidad y viabilidad técnica. A esos ‘filtros’ se suma el estricto control impuesto desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, que sigue con detenimiento los proyectos para que no se produzcan desviaciones respecto a las condiciones mínimas requeridas.

Cuatro en marcha

En el municipio hay dos proyectos con expediente de licencia de actividad y obra. El primero, en Barranco Hondo, cuyo inicio de licitación de los terrenos se remonta a primeros de junio de 2023, cuando fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante la legislatura anterior, y otro más, en Torrealvilla, en funcionamiento desde 2015. Dos proyectos más han obtenido la concesión de Interés Público. El primero, en Torrealvilla, que fue aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local a mediados de enero de 2023, también en durante el mandato pasado. Y el segundo, en Hinojar, que recibió el visto bueno a mediados de mayo pasado.

Planta de Biogás ya en construcción en Lorca. / Daniel Navarro

No han salido adelante tres iniciativas, que no han obtenido la concesión de Interés Público, ni han iniciado los trámites ambientales. Estos pretendían enclavarse en Zarcilla de Ramos, Hinojar y La Parroquia. Igualmente, un proyecto más, no ha obtenido la concesión de Interés Público, pero, además, el uso del terreno se ha marcado como ‘incompatible’. Se trata de una propuesta que pretendía tener como sede el paraje de Barranco Hondo. A estos proyectos habría que añadir otros tres que no han solicitado declaración de Interés Público, ni consta expediente urbanístico abierto y que buscaban instalarse en Barranco Hondo, Torrealvilla y Zarcilla de Ramos.

Cobertura social

Han sido precisamente, afirmaron las mismas fuentes a este diario, los fuertes requerimientos del Gobierno de Lorca los que han ‘echado por tierra’ las pretensiones de estos promotores. Un marco normativo y de exigencias técnicas y sociales que pretende dar cobertura a los lorquinos que residen en las zonas donde estos promotores buscaban emplazar sus proyectos. El Ayuntamiento se muestra tajante. Sólo se aprobarán aquellas plantas que sean realmente necesarias, viables y socialmente aceptadas. La insistencia es clara desde el Consistorio, los proyectos tienen que contar con criterios de conveniencia, necesidad, oportunidad y viabilidad técnica, de lo contrario, no recibirán la declaración de interés público y no se podrá proceder a su construcción.