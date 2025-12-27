Temblor
Un terremoto de 2,3 grados se deja sentir en Fortuna
Se ha producido a 0 km de la superficie
Un temblor de 2,3 grados, con epicentro al oeste de Fortuna y al norte de Fenazar, se ha dejado sentir en ambas poblaciones. Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se ha producido a las 15.38 h a 0 km de la superficie. Por lo tanto, ha sido superficial, dejándose notar en los lugares más cercanos.
Hasta el momento no se reportan ni daños superficiales ni personales.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura