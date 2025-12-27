Un terremoto de 2,3 grados se deja sentir en Fortuna

Un temblor de 2,3 grados, con epicentro al oeste de Fortuna y al norte de Fenazar, se ha dejado sentir en ambas poblaciones. Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se ha producido a las 15.38 h a 0 km de la superficie. Por lo tanto, ha sido superficial, dejándose notar en los lugares más cercanos.

Hasta el momento no se reportan ni daños superficiales ni personales.