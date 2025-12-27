El nuevo Centro de Deportes Urbanos de Lorca estará listo a finales de enero

A finales del próximo mes de enero la ciudad de Lorca contará con un nuevo atractivo ligado al mundo del deporte. Y es que, tras la licitación del contrato necesario –por un valor cercano a los 300.000 euros– para la creación del primer Centro de Deportes Urbanos de la Región de Murcia, las obras avanzan a marchas forzadas. Ubicado en la Avenida de Santa Clara, frente al Convento de Las Clarisas, la actuación servirá además para dar uso a una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, pendiente de urbanizar desde la finalización de este tramo de la Ronda Central.

En cuanto a las características técnicas, cabe recordar que la zona de 'parkour' tendrá una superficie de 257 metros cuadrados y se ejecutara in situ con módulos de hormigón prefabricado y tubos de acero. Del mismo modo, el circuito de fuerza superará los 390 metros de superficie, habilitándose para el mismo un recorrido con una combinación de equipos anclados al suelo sobre una superficie de suelo continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor. Además, como complemento se trasladará el parque de calistenia de la cercana Avenida Alcalde José Antonio Gallego López, permitiendo unificar los recursos de práctica deportiva al aire libre.

Detalle de los trabajos de creación del CEDU. / Daniel Navarro

No obstante, la mayor área la ocupará la pista de ‘pumptrack’. Esta instalación, que consiste en un circuito diseñado para ser recorrido con una bicicleta, monopatín, patines o incluso un patinete, impulsándose mediante la inercia y el movimiento del cuerpo, contará con 900 metros cuadrados y 176 metros de longitud, y el circuito se formará mediante la adición de tierras y su compactación. Todas estas instalaciones se complementarán con zonas de paseo y descanso.

Servicio adicional

En esta zona, además, se encuentra uno de los parques caninos más grandes de todo el casco urbano, conformando un eje de ocio y disfrute al aire libre de 6.500 metros cuadrados. Inaugurado a finales del año pasado, desde entonces se ha consolidado como punto de referencia para mascotas y propietarios de toda la ciudad gracias a su amplitud y, sobre todo, al vallado perimetral que permite el esparcimiento de los animales.