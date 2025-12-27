Caravaca rinde homenaje a San Juan de la Cruz en su Año Jubilar

Hasta siete ocasiones están documentadas las visitas de San Juan de la Cruz a la Ciudad Santa, propiciadas por la fundación que Santa Teresa de Jesús realizará en el municipio en 1576. El proceso de remodelación de la casa, ubicada en el Templete, comenzó con una orden de intervención del consistorio, que derivó en una primera rehabilitación de urgencia, para seguir con la creación de la Fundación Conde de Santa Ana de las Torres, y terminar con un proyecto de Casa-Museo, gracias a los fondos Leader, la Fundación Cajamurcia, Ayuntamiento, Comunidad, así como empresas del municipio.

Inauguración de la Casa-Museo de San Juan de la Cruz / Enrique Soler

La jornada de inauguración comenzó con una celebración religiosa en el convento de la Virgen del Carmen, que estuvo presidida por el General de la Orden, Miguel Márquez ocd, quien estuvo acompañado del provincial, así como el vicario de zona, David Martínez y la comunidad carmelita. Posteriormente, los actos se trasladaron hasta el baldaquino que corona la Corredera, junto a la casita «harto pobre» de San Juan de la Cruz, donde el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, inauguró la nueva casa museo. También estuvieron presentes el alcalde de Caravaca, José Francisco García y el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. También estuvieron presentes la asociación Místicos, así como varias realidades del Carmelo en el municipio, el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea y Alfonso Zulueta, quien estuvo acompañado de su familia.

El inmueble está ubicado en un entorno patrimonial protegido (BIC del Casco Histórico y entorno BIC del Templete) y de gran atracción turística, siendo una de las zonas más concurridas, además, en fechas especiales de la vida social de la ciudad como las fiestas patronales. Además, según los arqueólogos Francisco Manuel Peñalver y Manuel Alejandro Moya se desprende que se trata de un inmueble que, a partir de la segunda crujía, y los tipos constructivos utilizados es anterior al siglo XVII, concretamente se podría datar en la primera mitad del siglo XVI.

Financiación

Inauguración Casa-Museo de San Juan de la Cruz / Enrique Soler

La primera intervención fue abordada por la familia propietaria, antes de ser cedida a la Fundación, y tuvo un presupuesto de 70.000 euros, centrándose los trabajos en la reparación de fachadas y cubiertas. Posteriormente, se recibió una financiación de 166.000 euros de los fondos ‘Leader’, dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 del Grupo de Acción Local Integral, financiado en un 63% por fondos europeos Feader y el 37% por fondos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, la Fundación Cajamurcia ha aportado 50.000 euros, además del apoyo económico de diferentes empresas del municipio.

El presidente de la Fundación Conde de Santa Ana y de las Torres, Alfonso de Zulueta, ponía en valor el trabajo que ha realizado la Fundación, “hemos conseguido crear un lugar donde poder encontrar los valores que el santo cultivó durante toda su vida”.

En este mismo sentido, el general de la orden, Miguel Márquez, incidió en la emoción “cuando se mencionan los lugares donde los santos del Carmelo han tenido presencia”, subrayando que “su legado sigue vive en la memoria y el corazón de la cristiandad”.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, consideró esta Casa-Museo como un momento histórico haciendo hincapié en “una historia de vida espiritual, teniendo presentes a San Juan y Santa Teresa, unidos a la Vera Cruz de Caravaca”.

Por último, el regidor caravaqueño, José Francisco García, puso de manifiesto que “ha sido un trabajo colectivo, un proyecto lleno de ilusión en el que han remado muchas manos al unísono y eso es lo que verdaderamente lo hace grande”, subrayando “la fuerza de una sociedad, que se marca una meta y no ceja hasta conseguirla”.

Museo

Interior de la Casa-Museo / Enrique Soler

En el museo, la planta baja recrea una vivienda del siglo XVI, así como una celda similar a la que pudo utilizar el andariego universal, también se ha reconstruido una cuadra típica de la época. La primera planta está dedicada a las Fundaciones de renta y limosna, así como a la vida contemplativa. También otro de los espacios está dedicado a la fundación de San Juan de la Cruz en Caravaca, y a los siete viajes que realizó. La planta segunda alberga una sala contemplativa, una de lectura y un office.

Asimismo, se ha creado un nuevo espacio anexo para acoger todas las instalaciones y los elementos de accesibilidad como el ascensor.

Algunos de los objetivos que persigue esta actuación son potenciar los recursos arquitectónicos y visibilizar el patrimonio cultural, fortalecer la oferta turística de Caravaca de la Cruz como destino religioso y los vínculos con los místicos del Carmelo Descalzo y obtener un mayor impacto promocional aprovechando las redes y circuitos de comunicación relacionados con San Juan de la Cruz.

El Ayuntamiento caravaqueño forma parte de la Fundación Conde de Santa Ana de las Torres. A finales de 2020 se ejecutaron las obras de reparación de fachadas y cubiertas de este inmueble ubicado en la Plaza del Templete, a los pies de la cuesta de la Cruz, uno de los enclaves más monumentales y simbólicos del casco antiguo. El edificio llevaba décadas sumido en el abandonado.

Caravaca y Segovia son las dos únicas ciudades que cuentan con fundación directa de San Juan y Santa Teresa. Con esta inauguración comienza el jubileo Sanjuanista en la Diócesis de Cartagena por el 300 aniversario de su canonización y el centenario de su nombramiento como doctor de la Iglesia.