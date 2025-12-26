Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia

La nieve ha sido la gran protagonista en Sierra Espuña, en el día de Navidad. Una copiosa nevada que se prevé que se prolongue durante todo fin de semana, atrayendo a los amantes de la montaña, así como al público familiar, que opte por este paraíso de la Región de Murcia, para disfrutar del fin de semana previo a final de año, y poder despedir este 2025 de la mejor manera posible.

La nieve tiñó de blanco en la zona de La Carrasca, teniendo que ser cortado el acceso desde Collado Bermejo.

Nieve en Sierra Espuña / A.T.

Para acceder en coche a la zona de La Carrasca, generalmente relacionada con Sierra Espuña, debes dirigirte hacia la Base de Vigilancia Aérea cerca de Aledo/El Valle, aparcar cerca de Las Alquerías o la pista forestal, y desde allí iniciar rutas de senderismo que te llevan a la zona de la casa forestal y la propia Carrasca, siguiendo las señales. La pista forestal principal, como la del Collado del Pilón, es clave para llegar a los puntos de inicio de las rutas a pie hacia La Carrasca.

Agentes medioambientales de la Región han informado que, debido a las nevadas, se están realizando trabajos y acondicionamientos de viales, y que el acceso a los Pozos de la Nieve está cortado. Por lo que siempre es recomendable, antes de iniciar la marcha consultar el estado de las carreteras y cómo están los diferentes accesos al parque. Se trata de un día de diversión en familia por lo que la planificación y el conocimiento de la zona tiene que ser fundamental.

Sierra Espuña

Con sus montañas emblemáticas, sus bosques de pino carrasco y una biodiversidad sorprendentemente rica, el Parque Regional de Sierra Espuña se alza como uno de los espacios naturales más valiosos y visitados del sureste de España. Desde senderistas hasta familias en busca de tranquilidad, este enclave ofrece un refugio para quienes desean conectar con la naturaleza sin alejarse demasiado de la vida urbana.

Un tesoro natural entre montañas y valles

Con más de 17.000 hectáreas, Sierra Espuña es un mosaico de relieves escarpados, barrancos profundos y laderas tapizadas por extensos pinares. Ubicado entre los municipios de Alhama de Murcia, Totana y Aledo, constituye una de las áreas verdes más relevantes de la Región de Murcia. Su biodiversidad alberga especies emblemáticas como el águila real, el buitre leonado y un sinfín de plantas autóctonas que convierten cada temporada en una exhibición distinta de color y vida.

Ecólogos y naturalistas consideran este espacio un laboratorio vivo, donde los procesos ecológicos pueden observarse en un entorno aún muy bien conservado. Los esfuerzos de reforestación del último siglo han transformado zonas erosionadas en frondosos bosques, un testimonio del compromiso ambiental que caracteriza la gestión del parque.

Destino para el turismo activo y la educación ambiental

Para los amantes del senderismo, Sierra Espuña es un paraíso. Rutas como el Pico del Collado Bermejo, el Reyero de los Pinos o la Senda del Cerezo ofrecen desafíos y panoramas que capturan la esencia de la Sierra. Senderos bien señalizados y áreas recreativas permiten que excursionistas de diferentes niveles encuentren rutas adecuadas a sus capacidades.

Además, la presencia del Centro de Visitantes Ricardo Codorníu y diversos puntos de interpretación ambiental facilitan el aprendizaje sobre la flora, fauna y geología local. Colegios y grupos educativos suelen programar visitas para fomentar el respeto por el medio ambiente y enseñar sobre la importancia de la conservación de los espacios naturales.

El Noroeste, lugar ideal para el senderismo

Senderismo en Revolcadores, Moratalla / Enrique Soler

Otra opción es visitar las proximidades del macizo de Revolcadores. La mejor ruta para llegar. Desde Murcia es tomar la A-7 dirección Granada hacia Caravaca de la Cruz. En la salida hacia Cañada de la Cruz sigue las indicaciones hacia esa pedanía, tras entrar a Cañada de la Cruz, sigue hacia el norte por la carretera asfaltada que sube en dirección a Puerto Alto. Aproximadamente a unos 7 km por esta carretera de poco tráfico y sin arcén, llegarás al Puerto Alto — una zona de montaña cerca del límite provincial y punto de inicio para ascensiones al macizo de Revolcadores (1.999 m) y Los Obispos (2.014 m). Una vez allí puedes tomar los diferentes senderos de la zona, conformes te vas aproximando al macizo de Revolcadores, el espesor de la nieve irá en aumento.

Pico de los Obispos

El Pico de los Obispos es una de las cumbres más emblemáticas del macizo de Revolcadores, en el término municipal de Moratalla, dentro de la comarca del Noroeste murciano. Con una altitud aproximada de 2.014 metros, está considerado el punto más alto de la Región de Murcia, superando ligeramente al cercano Pico de Revolcadores.

El entorno del Pico de los Obispos posee un alto valor ecológico. Alberga especies vegetales adaptadas a condiciones extremas y fauna característica de zonas de montaña, como rapaces y pequeños mamíferos. Por ello, se recomienda una visita respetuosa, siguiendo senderos marcados y evitando alterar el entorno.