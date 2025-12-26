Limpieza
El PSOE de Lorca reclama más limpieza en el barrio de La Viña
Además, los vecinos reclaman un mayor diálogo con el equipo de Gobierno para transmitir sus necesidades
"Pueden pasar hasta 2 semanas sin ver un barrendero por las calles de La Viña". Esta es la principal queja que expresaban este viernes varios vecinos de La Viña en una comparecencia que realizaban junto a María Dolores Chumillas, edil del PSOE, que reclamaba más limpieza en la barriada al equipo de Gobierno, así como una mejor comunicación con los habitantes de la zona.
En este sentido, la concejala ponía el foco en la alta frecuencia con que su grupo político recibe quejas de los vecinos por "la falta de mantenimiento e higiene" de todo el municipio, que llegan en este caso desde el citado barrio. "Es normal encontrarse todo tipo de desechos, no solo en vías secundarias, sino en la vía principal del barrio", denunciaba otro de los vecinos del populoso barrio de La Viña.
Del mismo modo, la concejala del Grupo Municipal Socialista reclamaba junto a los vecinos más atención en este sentido y que se logre una vía de comunicación directa y rápida por parte de la concejalía implicada. "La falta de un diálogo con estos vecinos provoca que se sientan desamparados, es que los concejales no saben nada sobre lo que ocurre en esta zona de Lorca", sentenciaba Chumillas.
Críticas interesadas
En respuesta a las críticas socialistas, fuentes de la empresa municipal Limusa defendían la frecuencia de las actuaciones de limpieza realizadas en La Viña. "Como ocurre en cualquier barrio, pueden existir momentos puntuales en los que se detecte suciedad antes del paso de los servicios programados" señalaban desde la empresa.
