Esta Nochevieja las uvas de la suerte serán gratis en la Plaza de España de Lorca

El Ayuntamiento de Lorca sigue apostando por hacer de la Plaza de España, centro neurálgico del Casco Histórico, el punto de referencia de las festividades en la Ciudad del Sol. Para ello, además de los conciertos programados durante la tarde y la noche de la próxima Nochevieja, el Consistorio repartirá dos mil bolsas de uvas de la suerte entre los que decidan acudir a la plaza a dar la bienvenida al año 2026 al son de las campanadas de la antigua Colegiata de San Patricio.

"Lorca se prepara para decir adiós al año en una Nochevieja inolvidable que irá precedida de la ‘Tardevieja’ que volverá a llenar nuestras calles y plazas" afirmaba este viernes la edil de Festejos, María de las Huertas García, en el transcurso de la comparecencia en la que informaba de todo lo que acontecerá en el lugar el próximo miércoles.

La edil de Festejos de Lorca durante su comparecencia este viernes. / L.O.

En concreto, será la orquesta Cacique la que amenizará musicalmente la entrada en el nuevo año, mientras que Frutas El Sabio será la encargada de proporcionar la fruta. "Y para los que decidan no meterse entre fogones, habrá varios Food Trucks que nos permitirán comer perritos calientes y hamburguesas. Va a ser una fiesta de final de año por todo lo alto, en la que ni el frío impedirá que nos lo pasemos bien, ya que habrá estufas para hacer más llevaderas las bajas temperaturas que se registran estos días", aportaba la edil.

También el tardeo

Siguiendo la estela de la 'tardebuena', cuando las calles y plazas de la ciudad permanecían repletas de lorquinos y visitantes, durante Nochevieja se espera una alta afluencia de público. "La ‘Tardevieja’ se ha convertido en una tradición entre los lorquinos en los últimos años a la que se suman cada vez más vecinos de poblaciones cercanas. Esta tendencia que triunfa tiene su escenario en las plazas de la ciudad", señalaba la concejala, que informaba del concierto de 'Los Ratones' que tendrá lugar en la plaza durante esos momentos.

"Es el mejor de los planes para decir adiós a 2025 y dar la bienvenida a 2026. Queremos volver a llenar la Plaza de España y recibir el próximo año como se merece. Un año que estará repleto de acontecimientos. Y queremos hacerlo en el casco antiguo de la ciudad. Un recinto histórico que no solo estamos recuperando para vivir, sino también para disfrutar" terminaba García Pérez.