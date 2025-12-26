Lorca crecerá hacia San Antonio con medio centenar de viviendas en la antigua subestación

La próxima gran expansión de la ciudad de Lorca será hacia el barrio de San Antonio. Así quedaba confirmado este viernes con el anuncio, por parte del Ayuntamiento, de la salida a subasta de un fragmento del gran solar que dejó la subestación del barrio de La Viña –situada justo en el límite entre las citadas barriadas– y que, poco a poco, se ha ido urbanizando.

Un gran hipermercado, una escuela infantil, la residencia de Apandis y varios bloques de pisos cubrirán un espacio antes yermo en una de las principales entradas a la Ciudad del Sol desde la autovía A-7. Pero antes, el espacio hasta ahora municipal deberá ser adquirido por promotores dispuestos a llevar a cabo el proyecto.

Belén Pérez (d.) y María Hernández (i.) este viernes junto al solar. / L.O.

La edil de Patrimonio del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez, junto a la concejal de Urbanismo, María Hernández, informaban este viernes de los últimos avances del Plan Especial de Reforma Interior (PERI 5) del PGMO del municipio, entre el barrio de La Viña y San Antonio; un proceso que se inició en 2009 y que permitirá la reordenación definitiva y total de los terrenos. Así, según el informe de valoración y el pliego de condiciones particulares aprobado en Junta de Gobierno, la subasta tendrá un precio base de 1.846.813 euros.

En cuanto a los datos técnicos del solar, cabe destacar que conforma una parcela de terreno de forma rectangular sita en el ámbito de la unidad de actuación mencionada, con una superficie total de 519,31 m². Tiene una edificabilidad máxima sobre rasante de 5.116,52 m²; está destinada a uso residencial y supone el 10,00 % del valor de la unidad de actuación. De la edificabilidad máxima, se destinará, un 10%, es decir, 511,65 m² a la promoción de Viviendas de Protección Oficial, haciendo todo ello un total de 51 viviendas.

Ingresos para el Ayuntamiento

"Se trata de una actuación que supone –no hay que olvidar– una fuente de financiación, contribuyendo al patrimonio municipal de suelo y permitiendo al Ayuntamiento hacer otras actuaciones, ya que los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo, así como los ingresos obtenidos por su enajenación, constituyen un patrimonio separado, destinándose a la conservación, gestión y ampliación del mismo" reseñaba Pérez.

Uno de los grandes atractivos de la zona es la nueva escuela municipal infantil. / Daniel Navarro

El plazo de presentación de ofertas será de 30 días naturales, una vez que se produzca el anuncio de la enajenación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) para que los interesados puedan presentar sus solicitudes de participación en el procedimiento y las correspondientes ofertas económicas, de conformidad con lo previsto en el pliego aprobado.

Otros servicios

En la zona el Ayuntamiento cuenta, además, con un gran espacio que será destinado a crear una gran zona verde, concretamente de 8.036 m², donde está previsto que se instale una arboleda con 446 unidades, tanto en el viario como en las áreas reservadas a zonas verdes. "Viene a completar las previsiones del Plan general en espacios libres en este ámbito, siendo la mayor zona verde en el ámbito urbano, que servirá de pulmón para la ciudad y completará la gran renovación que se ha llevado a cabo en este acceso a la ciudad desde la autovía A-7" explicaba la responsable municipal de Urbanismo.

"Supondrá un gran revulsivo no solo para el barrio de La Viña y el de San Antonio y el acceso sur de la ciudad, sino para toda Lorca, ya que viene reforzado por su localización estratégica, con acceso directo desde la autovía del Mediterráneo, además del Instituto de Educación Secundaria San Juan Bosco, el Complejo Deportivo de San Antonio y toda la zona, ahora con espacios comerciales, que da paso a la autovía de Águilas. Una transformación urbanística que favorece no la expansión comercial y residencial del enclave, suponiendo una mejora sin precedentes" terminaba por su parte la edil de Patrimonio.