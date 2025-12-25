Lorca amanece el día de Navidad con un pequeño terremoto

El 25 de diciembre ha comenzado en Lorca con un seísmo de 1.9 grados en la escala de Ritcher a las 5:18 de la mañana, según ha reportado el IGN. El temblor ha tenido lugar al noreste del municipio, cerca de la pedanía de La Hoya, y a unos 3km de la superficie terrestre.

Hasta el momento, no se han producido daños personales o materiales.