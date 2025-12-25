Sucesos
Lorca amanece el día de Navidad con un pequeño terremoto
El epicentro ha tenido lugar cerca de la pedanía de La Hoya
El 25 de diciembre ha comenzado en Lorca con un seísmo de 1.9 grados en la escala de Ritcher a las 5:18 de la mañana, según ha reportado el IGN. El temblor ha tenido lugar al noreste del municipio, cerca de la pedanía de La Hoya, y a unos 3km de la superficie terrestre.
Hasta el momento, no se han producido daños personales o materiales.
