Lorca amanece el día de Navidad con un pequeño terremoto

El epicentro ha tenido lugar cerca de la pedanía de La Hoya

Epicentro del terremoto en Lorca

Epicentro del terremoto en Lorca / IGN

Javier Ayala

Javier Ayala

El 25 de diciembre ha comenzado en Lorca con un seísmo de 1.9 grados en la escala de Ritcher a las 5:18 de la mañana, según ha reportado el IGN. El temblor ha tenido lugar al noreste del municipio, cerca de la pedanía de La Hoya, y a unos 3km de la superficie terrestre.

Hasta el momento, no se han producido daños personales o materiales.

