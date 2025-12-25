Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de Navidad 2025Lluvias MurciaNieve en MurciaAplazadas actividadesMala calidad del aire
instagramlinkedin

Sucesos

Interceptan dos pateras con 58 personas a bordo en Cartagena y Lorca

Del total de migrantes, 18 eran menores de edad

Un grupo de miembros de la Cruz Roja.

Un grupo de miembros de la Cruz Roja. / L.O.

La Opinión

La Opinión

La Guardia Civil interceptó este jueve dos pateras con un total de 58 personas a bordo, de los que 18 son menores de edad y una mujer, en playa Larga, en Cartagena, y en la playa de Los Hierros, en Lorca.

Los migrantes se encontraban en buen estado de salud, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a través de un comunicado.

Tras ser atendidos por Cruz Roja, fueron entregados a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents