Sucesos
Interceptan dos pateras con 58 personas a bordo en Cartagena y Lorca
Del total de migrantes, 18 eran menores de edad
La Guardia Civil interceptó este jueve dos pateras con un total de 58 personas a bordo, de los que 18 son menores de edad y una mujer, en playa Larga, en Cartagena, y en la playa de Los Hierros, en Lorca.
Los migrantes se encontraban en buen estado de salud, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a través de un comunicado.
Tras ser atendidos por Cruz Roja, fueron entregados a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.
