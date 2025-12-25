Interceptan dos pateras con 58 personas a bordo en Cartagena y Lorca

La Guardia Civil interceptó este jueve dos pateras con un total de 58 personas a bordo, de los que 18 son menores de edad y una mujer, en playa Larga, en Cartagena, y en la playa de Los Hierros, en Lorca.

Los migrantes se encontraban en buen estado de salud, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a través de un comunicado.

Tras ser atendidos por Cruz Roja, fueron entregados a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.