Tráfico
El desprendimiento de un talud provoca el cierre de un carril de la carretera entre Barqueros y Alcantarilla
El incidente tuvo lugar entre los kilómetros cuatro y cinco de la vía
Europa Press
El desprendimiento de un talud obliga a cortar al tráfico en uno de los dos carriles de la carretera RM-C1 que une la pedanía murciana de Barqueros con Alcantarilla.
Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico consultadas por la agencia Europa Press, explican que, en concreto, el incidente ha tenido lugar entre los kilómetros cuatro y cinco de dicha carretera
Uno de los carriles permanece cortado al tráfico ante la presencia de piedras, pero los vehículos pueden circular con precaución por el otro como paso alternativo. Aunque siguen las lluvias en estas zonas del territorio regional, las causas del desprendimiento no han trascendido.
No obstante, a causa de las precipitaciones, el Ayuntamiento de Los Alcázares ha activado el plan de Emergencias Municipal en fase de Pre-Emergencia ante la subida de los caudales de las ramblas que llegan al municipio, según ha informado Onda Regional a través de la red social X (antes Twitter)
Han añadido que el servicio de emergencias municipal tiene equipos desplegados de modo preventivo y vigilancia de los aportes que llegan al municipio.
