El colegio de La Torrecilla, en Lorca, estrenará comedor con el inicio del nuevo año

Los alumnos del colegio de La Torrecilla estrenarán comedor a la vuelta de las vacaciones navideñas. Así lo informaba la edil responsable de Educación, Fomento y Empleo en el Ayuntamiento, Rosa Medina, durante una visita a las nuevas instalaciones junto a representantes del AMPA y de la Asociación de Vecinos de la pedanía, que desde hace años venían reclamando la puesta en marcha del servicio.

"Era una reivindicación histórica que hemos atendido con la máxima implicación, gracias también al esfuerzo de todos los que han participado directamente en su ejecución. Es una satisfacción comprobar cómo la comunidad escolar recibe con entusiasmo estas nuevas instalaciones", significaba la concejala.

Rosa Medina, en el centro, durante la visita al colegio de La Torrecilla. / L.O.

En este sentido, la edil aprovechaba para poner en valor la labor de los alumnos y alumnas de los diferentes programas de empleo puestos en marca por el Ayuntamiento, responsables de la ejecución de las obras. Así, una treintena de participantes en los Programas Experienciales del Ayuntamiento de Lorca, principalmente del Programa Experiencial Beta –en las especialidades de albañilería, fontanería y electricidad, acompañados por monitores especializados– eran los encargados de llevar a cabo los trabajos. "Esta metodología permite que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos, fomentando su formación profesional y su integración laboral, mientras benefician directamente a la comunidad educativa", recordaba Rosa Medina.

Proyecto integral

Por lo que respecta a las obras en sí, fuentes municipales explicaban que la actuación consistía en la demolición y construcción de muros, la instalación de fontanería y electricidad, así como la pintura y acondicionamiento general de las nuevas dependencias, respetando las necesidades funcionales del comedor y la cocina. "El comedor es un servicio esencial que aporta calidad educativa y apoyo a las familias, facilitando la conciliación, y que refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Lorca con la educación, la formación y la participación ciudadana", terminaba la concejala.