El Ayuntamiento de Lorca completa la renovación integral de la Ribera de San Miguel

En los próximos días culminará el proceso iniciado en enero de 2024 para mejorar el principal camino de la conocida como Ribera de San Miguel de Lorca. Y es que, tras la licitación –por 70.000 euros– del último contrato necesario, se espera que la intervención termine en un breve periodo de tiempo. La edil de Fomento y Desarrollo Local, Rosa Medina, así lo anunciaba, a la vez que detallaba que estos trabajos irán destinados a rehabilitar el firme del citado camino, que discurre de forma paralela al cauce del río Guadalentín, así como el acceso a la carretera RM-701.

"La intervención llega en respuesta a las demandas vecinales y a las necesidades actuales que presenta el enclave, dando como resultado una mejora sustancial, tanto en la circulación de vehículos, como en la seguridad de conductores, ciclistas y viandantes, además de la estética de la zona", señalaba la edil.

Rosa Medina supervisando los trabajos de asfaltado. / L.O.

A este respecto, cabe recordar que de forma previa a la mejora del vial, el Ayuntamiento ejecutó varias expropiaciones destinadas a permitir el aumento de la anchura de la calzada, que antes no permitía el paso de dos vehículos de forma simultánea, y que afectaron tanto a un almacén de materiales de construcción como al Paso Blanco. "Continuamos impulsando proyectos de mejora dirigidos a la rehabilitación de nuestras calles, plasmando el compromiso del Gobierno de Lorca por el cambio de municipio por el que apostamos en toda nuestra localidad", aportaba la edil.

En cuanto a los datos técnicos de la intervención, fuentes municipales especificaban que se actuará sobre una superficie total de 3.500 m² (desde la intersección de la carretera RM-701 de La Parroquia hasta el paso del río Guadalentín), mientras que la intervención comprende tanto la rehabilitación del firme existente, mediante la regularización y refuerzo de la calzada para garantizar su durabilidad y confort de rodadura; como la reordenación del espacio viario, definiendo una franja peatonal y ciclista, una banda de estacionamiento y una calzada de ancho uniforme, de acuerdo con criterios de accesibilidad universal y seguridad; y el acondicionamiento y mejora del acceso a la carretera RM-701, optimizando su trazado y visibilidad y señalización vial, garantizando así una conexión más segura entre ambas vías.

Entrada a la nave del Paso Blanco desde el camino en obras. / Daniel Navarro

Alto tránsito

"Esta inversión permitirá un cambio que beneficiará a todos: usuarios habituales, residentes y visitantes, ya que el vial supone una de las arterias más empleadas tanto de salida como de entrada a la ciudad, siendo muy transitada por transportistas, por ejemplo, o los propios integrantes de aquellas cofradías que tienen cerca sus naves –como el Paso Blanco y el Encarnado–, y cuya afluencia se incrementa considerablemente en vísperas de las celebraciones de Semana Santa" aportaba la edil.

Además, según fuentes municipales, con la actuación de ensanche se podrá reformar la zona y crear un vial de 15 metros de anchura con espacio suficiente para que puedan cruzarse dos vehículos y una acera de tres metros para los peatones. Todo ello, según lo establecido en el SGV-4 del Plan General vigente, que también contempla la construcción de un nuevo puente para salvar el cauce justo donde acaba la renovada vía, aunque esta actuación de momento no se llevará a cabo.