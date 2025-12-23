El Paso Blanco de Lorca recibirá 90.000 euros para restaurar la capilla del Rosario

El Paso Blanco de Lorca recibirá próximamente 90.000 euros procedentes de las arcas autonómicas para restaurar la capilla del Rosario y el retablo de la Virgen de la Amargura. Así quedaba aprobado este martes en el transcurso de la sesión del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, durante la que la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, hacía la propuesta de concesión de los fondos. A este respecto, fuentes autonómicas ponían de relieve el "gran valor histórico" que posee tanto la capilla como la antigua iglesia de Santo Domingo, que actúan de sede religiosa y museo de bordados del Paso Blanco, respectivamente.

Fachada del conjunto monumental de Santo Domingo. / Daniel Navarro

En cuanto a las características de la intervención que se llevará a cabo, desde el Gobierno regional informaban que estará dirigida a la conservación rigurosa de la capilla y sus bienes asociados, "para lo que se emplearán materiales y técnicas tradicionales, y se garantizará el mantenimiento del edificio en condiciones óptimas". Se incluye, además, la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el retablo.

Del mismo modo, la intervención servirá para mitigar los efectos de las humedades y reforzará tanto los elementos estructurales de la capilla como su valor artístico y patrimonial. El proyecto cuenta con un presupuesto total de ejecución de 147.702 euros, de los que la Comunidad Autónoma aporta 90.000 euros, es decir, en torno al 61 por ciento de los fondos.