Los Reyes Magos aterrizarán el 5 de enero en la Base Aérea de Alcantarilla
La Base Aérea abre sus puertas a las 09:00 horas para ver la llegada del avión, que está previsto que aterrice a las 09:45 horas.
L. O.
Los Reyes Magos aterrizarán el 5 de enero, en la Base Aérea de Alcantarilla, que abrirá sus puertas para ver la llegada del avión que los traslada desde Oriente. Más tarde se trasladaránn a la plaza Adolfo Suárez para recibir las cartas de los niños y a las 19:00 horas saldrá la Cabalgata desde la plaza de España hasta la calle Término.
La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha recibido a los tres vecinos de Alcantarilla que alojarán en sus hogares al Rey Melchor, Gaspar y Baltasar, que son el presidente de la Federación de Peñas de Alcantarilla, Juan Muñoz, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de la Salud, Pedro Pellicer, y el estudiante de TAFAD y jugador del Alcantarilla F.C. Jorge Ugiagbe, respectivamente.
