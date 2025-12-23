Educación
El PSOE denuncia que la nueva guardería pública de Lorca abrirá sin servicio de comedor
La inauguración de la nueva escuela infantil de San Antonio está prevista para el próximo 7 de enero
El próximo 7 de enero abrirá la nueva escuela infantil municipal de Lorca. No obstante, las 82 plazas de las que dispondrá no ofrecerán un servicio completo, puesto que aún no estará disponible el comedor. "Llega tarde, sin planificación y, lo más grave, sin servicio de comedor, una circunstancia que está provocando numerosas quejas e indignación entre las familias", denunciaba este viernes Isabel Casalduero, secretaria general del Partido Socialista del municipio.
"Abrir una escuela infantil sin comedor no es una solución parcial, es un problema añadido para las familias, especialmente para aquellas en las que ambos padres trabajan" señalaba Casalduero Jódar, que acusaba al Ayuntamiento de "generar falsas expectativas durante meses" al no proporcionar "información clara ni veraz" a las familias que iniciaron el proceso de admisión.
Por lo que respecta al servicio de comedor, la líder socialista tildaba de "totalmente inaceptable" que los menores deban permanecer "toda la mañana en el centro sin poder recibir una comida principal"; para terminar recordando que el proyecto de la nueva escuela infantil de San Antonio fue desarrollado durante el mandato anterior y exigiendo al equipo de Gobierno una solución para las familias. "No se puede presumir de infraestructuras mientras se falla en lo más básico: cuidar de nuestros niños y niñas", concluía.
Apuesta popular
Por su parte, fuentes municipales salían al paso de las afirmaciones de Isabel Casalduero recordando que las plazas de la nueva escuela serán gratuitas en lo que al servicio educativo se refiere, sin descartar ampliar en el futuro los servicios ofertados en la instalación. "Todas las plazas infantiles gratuitas de Lorca vienen de la mano del Partido Popular. Tanto de esta, como de las otras dos escuelas infantiles" reivindicaban estas mismas voces, que terminaban poniendo en valor las inversiones que realizará el Gobierno regional –por valor de más de 6 millones de euros– con el objetivo de mantener la gratuidad de las aulas creadas con fondos europeos, como es el caso de la de San Antonio.
