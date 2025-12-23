El Ayuntamiento de Alguazas aprueba por mayoría absoluta su Presupuesto para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Alguazas aprobó, por mayoría absoluta, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026. Las cuentas salieron adelante con ocho votos a favor de los grupos municipales Unidad X Alguazas y Socialista, y tres votos en contra de los grupos Popular y VOX. El presupuesto asciende a un total de 10.266.218,54 euros y mantiene congelados todos los impuestos municipales.

En el apartado de ingresos, el presupuesto se sustenta principalmente en las subvenciones y transferencias corrientes, que representan el 40,25% del total. A continuación, las tasas y precios públicos suponen el 31,50%, mientras que los impuestos directos alcanzan el 24,40%, consolidando una estructura de ingresos estable sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía.

En cuanto a los gastos, el capítulo de bienes y servicios concentra la mayor parte del presupuesto, con un 53,02%, reflejando el peso de los servicios públicos esenciales. Le sigue el capítulo de personal, que representa el 38,41% del total. Las subvenciones a entidades alcanzan el 2,56%, mientras que las inversiones municipales suponen el 2,70%. Los gastos financieros y la amortización de deuda pública, considerados de forma conjunta, representan únicamente el 3,17%, manteniéndose en niveles contenidos y sostenibles.

El presupuesto también se desglosa por áreas municipales, destacando RSU y limpieza viaria con un 17,05%, Seguridad con un 15,07%, Obras y Servicios con un 12,41%, Agua con un 8,76% y Educación con un 7%, áreas clave para el funcionamiento diario del municipio y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

En el capítulo de inversiones para 2026, el Ayuntamiento destinará recursos a la mejora de servicios e infraestructuras municipales. Entre las principales actuaciones destacan la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local (un furgón y un coche) con una inversión de 116.000 euros, la pavimentación de viales, la mejora del alumbrado público, la renovación del mobiliario en parques, la dotación de mobiliario para la Biblioteca Municipal, la instalación de cámaras de seguridad, la climatización de salas del Pabellón de Deportes y la construcción de nuevos vestuarios en el Campo de Fútbol.

Como proyecto estrella para 2026, el presupuesto contempla la nueva licitación del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, con una dotación de 1.750.000 euros. Este nuevo contrato permitirá reforzar la limpieza del municipio, incrementar el número de operarios, renovar los contenedores y modernizar la maquinaria destinada a los servicios de RSU y limpieza viaria.

Con la aprobación de estas cuentas, el Ayuntamiento de Alguazas dispone de un presupuesto orientado a la mejora de los servicios públicos, el mantenimiento y modernización de las infraestructuras municipales y la estabilidad fiscal, consolidando una gestión responsable y equilibrada para el ejercicio 2026.