Asociaciones vecinales de Lorca expresan su malestar por la falta de inversiones municipales

San Cristóbal, La Torrecilla, San Diego, Casco Histórico, Almendricos... estas eran algunas de las diputaciones y barrios de Lorca que, a través de sus líderes y representantes vecinales se daban cita este martes para tomar parte en el tradicional balance del año político organizado por IU, que lo transformaba en un cónclave muy reivindicativo.

Así, en el transcurso del encuentro, los diferentes vecinos y vecinas planteaban sus demandas, algunas de ellas pendientes desde hace décadas. Tal es el caso de las reclamaciones a las que daba voz Isabel Sánchez, habitante de la calle Portijico del barrio de San Cristóbal, que desde hace años viene reclamando el arreglo de la vía. "Nos sentimos abandonados por este equipo de Gobierno y por el anterior también", manifestaba esta vecina, en lucha desde el año 2011.

Momento del encuentro propiciado por IU. / Daniel Navarro

También desde San Cristóbal acudía Fermina Giner, presidenta de la Asociación de Vecinos Rabaleros, que se mostraba muy crítica con la ausencia de noticias al respecto del futuro centro de salud del barrio y con la falta de seguridad en las calles de la zona. "Estamos viendo cosas que no hemos visto nunca, esto va a explotar por algún sitio y con dos policías que vengan de vez en cuando no se va a solucionar", señalaba.

Del mismo modo, de la zona Norte de la Ciudad del Sol acudían Belén Benavente, portavoz de la Asociación 'Nueva Avenida Europa', y Ezequiel López, representante de una amplia comunidad de propietarios de la Avenida de las Fuerzas Armadas. La primera, reclamaba más iluminación en las calles de su barrio, así como actuaciones de mantenimiento en el parque de San Diego; mientras que López recordaba que, por un problema en el alcantarillado público, los habitantes de una sección de la citada avenida ven brotar, desde hace una década, aguas fecales de sus desagües durante episodios de lluvia intensa.

Aguas residuales en uno de los patios interiores tras un episodio de precipitaciones. / L.O.

Por otro lado, al encuentro también acudía el presidente de los vecinos del Casco Histórico, Alejandro Peñas, que lamentaba la falta de comunicación del equipo de Gobierno con los vecinos de la zona a pesar del impulso que se le quiere dar. En este sentido, aprovechaba para reclamar la apertura del Cabezo de las Palas, una zona verde inaugurada recientemente pero cerrada al público.

También las pedanías

En cuanto a las diferentes diputaciones de Lorca, se contaba con la presencia del presidente de los vecinos de La Torrecilla, Cayetano Padilla, que reclamaba –fuera de su lucha por ampliar los pasos de agua del Corredor Mediterráneo– el arreglo de varios caminos de la pedanía. En este sentido, ponía como ejemplo el camino 'Boquera de Béjar', que debido a su mal estado queda bloqueado en caso de fuertes precipitaciones.

Padilla muestra imágenes del camino 'Boquera de Béjar'. / Daniel Navarro

De forma similar, desde Almendricos se ponía de manifiesto la necesidad de ejecutar las obras de arreglo de la carretera que los conecta con La Campana; mientras que desde la zona de Torrealvilla se ponía el foco en la falta de protección del acueducto de Zarzadilla de Totana, así como en la proliferación de plantas de biogás.

"Se trata de una muestra representativa de la realidad de Lorca a la que queremos dar espacio y voz frente a aquellos que, en el reciente debate sobre el presupuesto local de 2026, nos han acusado de estar fuera de la realidad de Lorca", aportaba el portavoz de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, que criticaba la ausencia de partidas destinadas a dar solución a las reclamaciones expuestas en los presupuestos aprobados el pasado lunes.