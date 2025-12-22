Unanimidad en Lorca por el nuevo instituto de La Hoya

El Ayuntamiento de Lorca adquirirá próximamente los terrenos necesarios para la construcción del nuevo instituto de La Hoya. Así quedaba aprobado en el transcurso de la última sesión plenaria de este año, en la que todos los grupos políticos votaban a favor del Proyecto de Expropiación por el procedimiento de Tasación Conjunta presentado por la edil de Urbanismo, María Hernández.

Iniciado en septiembre del presente año, la aprobación en el Pleno del proyecto permitirá obtener los terrenos que, junto al actual Colegio de la diputación, albergarán tanto la infraestructura educativa como el nuevo vial de acceso. "Responde a una demanda histórica de las familias de La Hoya y de la comunidad educativa. La aprobación definitiva de este proyecto certifica que se han cumplido todos los requisitos urbanísticos y legales, garantizando transparencia, equidad y seguridad jurídica en la obtención de los terrenos", declaraba la concejala responsable del ramo.

Pleno extraordinario celebrado en Lorca este lunes. / Daniel Navarro

En cuanto a los datos técnicos de la expropiación, Hernández Benítez recordaba que el proyecto contempla la adquisición de 5.500 metros cuadrados de terreno en las inmediaciones del CEIP Juan Navarro García y del polideportivo de la diputación, que serán complementados con la cesión, por parte del Ayuntamiento, de un solar de 3.522 metros cuadrados.

Estos más de 9.000 metros cuadrados serán cedidos a la Consejería de Educación, que podrá iniciar entonces el proceso de licitación de las obras del nuevo centro, cuyas aulas estarán operativas "lo antes posible".