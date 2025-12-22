Un total de 30 menores de Caravaca participan en el proyecto ‘Infancia’ de Cáritas

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha destinado una ayuda de 24.000 euros a Cáritas para colaborar con los distintos programas de atención social, familiar y laboral que la organización desarrolla en el municipio. La subvención se reparte entre las delegaciones parroquiales del casco urbano y la de Archivel, que en el último año ha permitido ampliar el ámbito de actuación a las pedanías.

A la subvención municipal se suma la financiación de la campaña navideña del juguete

A esta aportación se suma la financiación municipal de la campaña navideña de juguetes, que se desarrolla en coordinación y bajo la supervisión de la Mancomunidad de Servicios Sociales y las distintas Cáritas parroquiales. En la edición de este año se han inscrito 200 familias, garantizando que ningún menor se quede sin regalo en fechas señaladas.

Visita institucional al Programa Infancia

El alcalde y la concejal de Servicios Sociales visitaron el Proyecto Infancia

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y la concejal de Servicios Sociales, Lydia Melgares, han visitado el Programa Infancia, una de las iniciativas que Cáritas desarrolla en el municipio, orientada al apoyo escolar y a la conciliación de la vida laboral y familiar de familias en situación de vulnerabilidad.

El Proyecto Infancia es un ejemplo de trabajo colaborativo entre las tres Cáritas del casco urbano, reforzando la atención a menores y familias y demostrando la importancia de la coordinación entre entidades sociales y administraciones públicas para dar una respuesta eficaz y cercana a las necesidades sociales del municipio. Actualmente participan 30 menores. La organización ha hecho un llamamiento al voluntariado para poder acoger a un mayor número de participantes.

Durante la visita, los responsables municipales mantuvieron también un encuentro con el vicario de zona, David Martínez, así como con las presidentas y personas voluntarias de las delegaciones parroquiales, para conocer de primera mano las distintas acciones que Cáritas lleva a cabo y valorar su impacto social.

El trabajo de Cáritas, más allá del reparto de alimentos

Visita al proyecto 'Infancia' de Cáritas / Enrique Soler

El alcalde, José Francisco García, ha destacado que “la labor de Cáritas va mucho más allá del reparto de alimentos básicos a familias con falta de recursos económicos, ya que actúa en la promoción personal, social y laboral de las personas”. En este sentido ha agradecido “la dedicación de todos sus responsables y voluntarios”.

Por su parte, el vicario de zona, David Martínez, ha subrayado que “Cáritas apuesta por caminar junto a las personas, ofreciendo no solo una ayuda puntual, sino un proceso de acompañamiento que dignifica y abre nuevas oportunidades”, agradeciendo al Ayuntamiento “la colaboración y la sensibilidad hacia las realidades más vulnerables del municipio”.

Acogida y acompañamiento integral a las familias

La principal acción que desarrolla Cáritas en Caravaca es el programa de acogida y acompañamiento, basado en una atención integral a las familias. En coordinación con la Mancomunidad de Servicios Sociales, se gestionan ayudas al alquiler, así como otras prestaciones económicas destinadas a cubrir necesidades básicas como material escolar, transporte, pequeñas reparaciones en el hogar, productos de higiene o medicamentos.

Además, Cáritas impulsa proyectos de empleo y formación, con itinerarios de inserción sociolaboral.

Igualmente, la entidad da respuesta a necesidades más inmediatas como la alimentación y el vestido, a través de ayudas en especie o económicas, y mantiene una tienda de ropa de segunda mano como recurso social y solidario.