Puertos más modernos y sostenibles en San Pedro del Pinatar por un millón de euros

Inversión superior al millón de euros para modernizar los puertos de San Pedro del Pinatar de cara a la próxima temporada por parte del Gobierno regional.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, supervisó este lunes las obras que se están llevando a cabo en las tres instalaciones portuarias del municipio y destacó que «estas actuaciones aportan un triple beneficio, porque mejoran los servicios a los usuarios de las instalaciones portuarias, suponen un revulsivo para el turismo regional y contribuyen directamente a dinamizar la economía local».

En el Puerto Deportivo de Lo Pagán se ha llevado a cabo una actuación integral de modernización por un importe superior a 547.000 euros, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la calidad ambiental de esta infraestructura. Esta actuación permite además consolidar y prolongar la concesión administrativa del club náutico Lo Pagán, garantizando la correcta prestación de los servicios portuarios.

En el ámbito marítimo, destaca la reposición del pantalán flotante destinado al embarque y desembarque de pasajeros del servicio de ferry que opera en el Mar Menor, «esta infraestructura supone un salto cualitativo en seguridad, accesibilidad y confort para los pasajeros y refuerza la movilidad sostenible en un entorno de alto valor ambiental», explicó el responsable de Fomento.

Un momento de la visita del consejero al municipio pinatarense. / CARM

Junto a esta actuación marítima, se han realizado diversas mejoras en tierra, entre las que se incluyen la automatización de la gasolinera para el pago autoservicio, la incorporación de un sistema portátil de bombeo de aguas negras para evitar vertidos al medio marino, la implantación de un nuevo sistema de control de accesos mediante doble barrera, la renovación de las torretas de suministro de agua y electricidad en pantalanes, la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos y la dotación de nuevos aseos y vestuarios accesibles.

Asimismo, se prevé la creación de un itinerario intermodal marítimo-terrestre que conectará el servicio de ferry con el transporte público por autobús, favoreciendo una movilidad más sostenible.

Durante la visita al puerto pesquero-deportivo de San Pedro del Pinatar, García Montoro destacó la inversión realizada, cercana a los 47.000 euros, destinada a mejorar el mantenimiento, la accesibilidad y la seguridad de esta infraestructura. Las actuaciones han incluido reparaciones en muros, bancos y elementos de protección, así como mejoras en la señalización y en los itinerarios peatonales, garantizando su adecuación a la normativa de accesibilidad.

Por último, en la dársena de Marina de las Salinas, el Gobierno regional impulsa la instalación de un nuevo pantalán flotante en el Muelle Norte del puerto, con capacidad para cerca de 40 atraques.