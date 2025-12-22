Ya en marcha la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Lorca

La ciudad de Lorca cuenta, desde este lunes, con dos Zonas de Bajas Emisiones. Y es que, en el transcurso del último Pleno del año –a escasos días de alcanzar el plazo dispuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico– los 11 votos a favor del Partido Popular, legitimados por la abstención de Vox e IU, eran suficientes para sacar adelante la moción registrada a tal efecto por las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente a pesar de los nueve votos en contra del Partido Socialista.

Precisamente desde el partido líder de la oposición llegaban las críticas más duras al respecto de la ZBE, especialmente debido a la reutilización del proyecto ideado durante el mandato anterior. "El señor Gil dijo en 2023 que las eliminaría y ahora aprueba el proyecto que le dejamos sin cambiar una coma, pero escondiendo la ordenanza en pleno mes de agosto para evitar alegaciones", señalaban desde el PSOE local. Del mismo modo, el partido liderado por Isabel Casalduero, advertía de la posibilidad de que el Ayuntamiento pierda las subvenciones otorgadas por la Unión Europea para el establecimiento de la zona, utilizadas para modernizar numerosas calles, así como para construir un aparcamiento disuasorio en la calle 'Periodista Ángela Ruiz'.

Instante del último Pleno del 2025 celebrado en Lorca. / Daniel Navarro

"Llevar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2029 demuestra que no les interesa una Lorca menos contaminada", sentenciaban desde la formación socialista, en relación con la fecha en que se empezarán a aplicar las restricciones de acceso a vehículos de no residentes a las zonas delimitadas en la norma municipal. En este sentido, cabe recordar que las zonas comprenden, por un lado, el Casco Histórico y, por otro, las calles situadas entre la Alameda de Cervantes y la zona de las Alamedas, debido a la presencia de varias infraestructuras dotacionales educativas, deportivas y de salud.

Cambio de modelo

"Al final, no son más que una serie de medidas encaminadas a facilitar el cambio modal del vehículo privado a diferentes medios de transporte más sostenibles", señalaba a esta Redacción la edil de Medio Ambiente, María Hernández, quien hacía hincapié en que la norma "se ha adaptado a las necesidades de los lorquinos".