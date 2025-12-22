Lorca reivindica la figura de uno de sus hijos más ilustres: Francisco Martínez Ponce

Que la Fundación Poncemar es un referente a nivel local, regional e incluso nacional en materia de gerontología es un hecho cada vez más reconocido en el municipio de Lorca. Pero, ¿quién propició su creación? Esto es lo que podrán descubrir los lorquinos gracias a las acciones organizadas estos días por la entidad –inmersa en la campaña de promoción de su nueva residencia intergeneracional– con el objetivo de dar a conocer al creador de todo: Francisco Martínez Ponce.

Luis Martínez, gerente de la fundación, así lo explica a esta Redacción: "es una figura muy desconocida en la ciudad en que nació. Se fue muy joven de aquí, pero nunca se olvidó sus raíces, como demuestra que, antes de su fallecimiento, dispusiera la creación de la fundación con el objetivo de contribuir en la medida de lo posible al desarrollo del municipio".

Luis Martínez, hablando durante la presentación de los actos. / L.O.

En concreto, para poner de relieve el legado industrial y social de Francisco Martínez Ponce, la fundación ha promovido la publicación de un libro y la instalación de una exposición en el Huerto Ruano, que permanecerá abierta hasta el próximo 20 de enero y que contará la historia de este ilustre lorquino además de hacer un pequeño repaso por la historia de la invención, en honor a esta faceta de su protagonista.

Para la puesta en marcha de ambos proyectos era fundamental la colaboración de dos investigadores, Manuela Caballero y Pascual Santos, que se sumergían en diferentes fuentes para sacarlos adelante. "Era de justicia conocer la figura de este hombre que legó todo su patrimonio a los que más lo necesitaban y a la investigación, por lo que el libro y la exposición son el mejor de los reconocimientos" manifestaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante su presentación al gran público, que se hacía efectiva a mediados de la pasada semana.

A raíz de una patente

Según fuentes de la Fundación Poncemar, todo comenzaba hace menos de un año con el descubrimiento por parte de los autores y comisarios de una patente registrada a nombre de Francisco Martínez Ponce, que ideó un sistema para transformar la energía de las mareas en energía eléctrica. Dicha invención era incluida en una exposición por parte de Caballero y Santos un hecho que, tras ser descubierto por la Fundación, desembocaba en los actos organizados en la Ciudad del Sol.

Pascual Santos y Manuela Caballero, a la derecha de los carteles anunciadores. / L.O.

Al respecto de la exposición, que será inaugurada en la tarde de este lunes, lleva por título 'Inventos e ingenios. 4 exposiciones en 1', y consiste en una actividad cultural, científica y social destinada a divulgar avances en la ingeniería y en la técnica desde el siglo XIX hasta nuestros días. En este empeño, cuenta con la colaboración de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, el Museo de la Ingeniería, la Tecnología y la Industria (MITI) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el proyecto Evapocrontrol, y la Fundación Daniel Bagnon. Utilizando como hilo conductor inventos e ingenios que mejoran la calidad de vida de las personas y de su medio, e impulsado por la Cátedra de Poncemar de Gerontología de la UMU y por la Cátedra Poncemar-UPCT de investigación tecnológica en personas mayores, se muestran en las distintas estancias del Palacete de huerto Ruano.

En ellas, se han dispuesto cuatro exposiciones en una: ‘Francisco Martínez Ponce, su legado industrial y social a través de la Fundación Poncemar’, ‘Proyectos Evapocontrol, proteger el agua de riego frente al cambio climático, ahorrar energía y mejorar la sostenibilidad de la agricultura a través de soluciones innovadoras’, ‘Ingenio y técnica en la Región de Murcia: 1878-1966', por los investigadores Pascual Santos López y Manuela Caballero González, comisarios de la exposición e ‘Inventos e Inventores: de la Idea Al Sueño, del Sueño a la Realidad’ y ‘La Tecnología está en todas partes: los locos inventos que nos hicieron soñar’ del Museo de la Ingeniería, la Tecnología y la Industria (MITI) de la UPCT.