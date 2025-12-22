Economía
Lorca arrancará 2026 con los nuevos presupuestos municipales ya en marcha
Desde hace seis años el municipio no contaba con un proyecto presentado antes de su año de aplicación
Se trata del presupuesto más amplio de la historia, junto con el de 2008
120.839.044.40 euros. Esta será la cantidad de dinero de la que dispondrá el Ayuntamiento de Lorca –y todas sus entidades asociadas– para su funcionamiento durante el año 2026 según el proyecto de presupuestos municipales aprobado en el Pleno extraordinario convocado a tal efecto este lunes. Una sesión durante la que Partido Popular y Vox hacían valer de nuevo su mayoría absoluta, que permitía aprobar los presupuestos sin mayores complicaciones, más allá de las críticas de la oposición.
"Iniciamos el año de la mejor manera, con unos presupuestos aprobados, en marcha y a disposición de las necesidades de todos los lorquinos, y que se centran en partidas clave, dirigidas a ofrecer mejores infraestructuras, comunicaciones, equipamientos y servicios a los ciudadanos, dando respuesta a sus demandas y a las prioridades del municipio, con especial atención a las pedanías" resumía el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en el transcurso de una comparecencia que realizaba tras la finalización del Pleno.
En este sentido, Gil Jódar ponía el foco, por un lado, en que será la primera vez desde 2019 en que el municipio cuente con un proyecto presupuestario presentado antes de su año de aplicación; así como en que se trata del más amplio de la historia junto con el dispuesto en 2008. Entre las partidas destacadas, el primer edil hacía referencia a la destinada a Seguridad Ciudadana, que contará con un total de 11,7 millones de euros (un 24% más que en 2025) para seguir incrementando la plantilla de Policía Local; o a la de limpieza, capítulo al que se destinarán 21,7 millones de euros. Del mismo modo, se invertirán 700.000 euros en el parque de vivienda municipal, mientras que la rehabilitación del Centro Cultural 'José María Campoy Camacho' recibirá 250.000 euros y, entre otras cuestiones, las pedanías serán objeto de inversiones por valor de 1,7 millones.
"Tres años, tres presupuestos de la mano de un Gobierno estable, de gestión y libertad económica, pasando de la incertidumbre y el derroche a reducción de deuda, contención del gasto, seriedad, rigor y responsabilidad; con un balance histórico, en el que todas las magnitudes se encuentran en positivo confirmando la buena salud financiera del Ayuntamiento", apostillaba Gil Jódar.
Sin debate público
Sin embargo, el balance del regidor distaba mucho del realizado por el PSOE, principal grupo opositor en el hemiciclo local. Isabel Casalduero, secretaria general de la formación, explicaba ante los medios su voto en contra de unos presupuestos que calificaba como "los peores de la historia". Así, Casalduero Jódar denunciaba que "las cuentas han sido aprobadas con prisas, ocultando información y en fechas estratégicas para evitar el debate público".
En cuanto a las partidas contempladas en las cuentas, los socialistas criticaban la reducción de la partida para vivienda (que se reduce en un 65%), así como la "escasa" inversión contemplada, que se sitúa en un porcentaje inferior al 3%. "Estamos ante un presupuesto prácticamente calcado al del año anterior que solo crece en nóminas y en impuestos, pero no en soluciones", declaraba la socialista, que ponía el foco en el aumento de los recursos destinados a festejos taurinos: "si el señor Gil quiere ser empresario taurino, que lo haga fuera de la alcaldía y sin meter un rejonazo a los lorquinos", sentenciaba.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
- El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj