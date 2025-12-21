La nueva Escuela Infantil de Lorca abrirá el próximo 7 de enero

La guardería de San Antonio, construida durante los últimos meses entre el barrio que le da nombre y La Viña, comenzará a funcionar a la vuelta de las vacaciones navideñas, es decir, el 7 de enero. Así lo informaba este domingo la edil responsable de Educación, Rosa Medina, quien recordaba que el pasado 11 de diciembre el Gobierno regional aprobó la creación de la Escuela Infantil, último paso para la apertura efectiva de la escuela una vez terminadas las obras de construcción y equipamiento del edificio, y una vez suscritas todas las autorizaciones y acuerdos necesarios entre las administraciones competentes.

Al respecto de la escuela, cabe recordar que cuenta con seis aulas, aseos y comedor, y dispone de 82 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, distribuidas en dos unidades por cada tramo de edad (0-1 años, 1-2 años y 2-3 años). La construcción de la escuela ha requerido una inversión cercana a 1,5 millones de euros, financiados con Fondos Next Generation gestionados por la Comunidad Autónoma y una aportación municipal de 252.000 euros

La edil en la nueva escuela junto a uno de los técnicos de Educación. / L.O.

"La apertura de esta nueva escuela infantil supone un paso firme en nuestra apuesta por la educación pública, la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades. La nueva infraestructura permitirá a muchas familias acceder a un servicio público de calidad de forma gratuita, reforzando la atención a la infancia", señalaba la concejala, que ponía de manifiesto el "salto de calidad" que supondrá la nueva guardería en lo que a la atención infantil se refiere gracias a los espacios amplios, luminosos y totalmente adaptados de los que dispone.

La tercera

Con la creación de esta Escuela Infantil, ya son tres las instalaciones de titularidad municipal de este tipo disponibles en el municipio. En concreto, el resto se encuentran en las pedanías de La Paca y La Hoya, y todas las plazas serán gratuitas gracias a la financiación aportada por la Comunidad Autónoma, que destinará 500.000 euros para prolongar la gratuidad una vez se complete la subvención europea.