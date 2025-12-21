Avanzan las obras de ampliación de la residencia Domingo Sastre de Lorca

Las obras en la única residencia pública de Lorca avanzan imparables. Y es que, a pesar de haberse iniciado hace escasos tres meses, las intervenciones previas a la incorporación de las mejoras que contempla el proyecto de ampliación de la Domingo Sastre son patentes, especialmente debido a la gran envergadura de la infraestructura autonómica. A este respecto, fuentes autonómicas confirman a esta Redacción que la fecha prevista para la terminación de las obras de ampliación del complejo de atención geriátrica se mantiene en el segundo trimestre del año próximo.

En cuanto a las obras de recuperación de las plantas séptima u octava, clausuradas hace años, cabe recordar que la inversión autonómica –procedente de Fondos Europeos– supera los tres millones de euros, y servirán para aumentar en más de un 50% las plazas de la residencia. Concretamente, las plazas crecerán hasta las 96, 36 más que las 60 disponibles en la actualidad.

Los ascensores se añadirán a la fachada del edificio. / Daniel Navarro

Además, cabe destacar que cada planta de las rehabilitadas contará con 12 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles, todas con baño incorporado. Del mismo modo, en todas las plantas se habilitará un comedor amplio, así como una sala de enfermería, para que los usuarios no tengan que desplazarse a otras plantas cuando necesiten estos servicios. También contarán con aseos geriátricos, sala de estar de personal y almacenes.

En este sentido, durante la presentación del proyecto, la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, hacía hincapié en que las nuevas habitaciones serán espacios individualizados "más funcionales y adaptados a las necesidades de los usuarios, garantizando así su bienestar y mejorando su calidad de vida. Las habitaciones se han diseñado, además, para que las sientan suyas, y no como una estancia neutra", aportaba.

Uno de los técnicos del IMAS detallaba el proyecto a la consejera y el alcalde durante la presentación. / Daniel Navarro

Por otro lado, se aprovecharán las obras para remodelar los espacios comunes, a fin de mejorar la comodidad de los usuarios. El proyecto incluye también una adaptación del edificio para mejorar su relación con el paisaje, aprovechando su condición de mirador, potenciando la entrada de luz natural y permitiendo que los usuarios disfruten de unas mejores vistas del entorno. Los trabajos permitirán, a su vez, que el inmueble sea más sostenible, puesto que se mejorará su eficiencia energética con la dotación en la cubierta de una gran instalación fotovoltaica, y una renovación completa de las instalaciones de aire acondicionado. Además, se convertirá en una residencia más accesible, con la renovación de los dos ascensores existentes y la instalación de otros dos nuevos, así como un montacamas.

En cuanto a la residencia de Lorca, cabe recordar que el proceso de renovación se inició en 2023, cuando la Consejería intervino en el jardín. En una superficie de más de 4.000 metros cuadrados se proyectaron espacios más accesibles, con plantación de arbolado, así como áreas de circuitos biosaludables o nuevas zonas de sombraje con pérgolas bioclimáticas. También se adaptó un área para los residentes con movilidad reducida.

Visita navideña

Precisamente la residencia Domingo Sastre, además de las de San Diego y Caser, recibían la visita del alcalde, Fulgencio Gil, junto a miembros de la corporación municipal e integrantes de la Peña "La Jarapa", que con sus sones llenaban de alegría e ilusión a residentes y trabajadores. Durante el recorrido, la expedición también realizaba una parada especial en la Plaza de Abastos, acompañando con cariño y emoción las compras de los lorquinos y lorquinas.