Una redada policial en Beniel se salda con una treintena de detenidos por extranjería

Una redada policial en Beniel se saldó con una treintena de detenidos por extranjería y más de 150 identificados, indica la Delegación del Gobierno en Murcia en un comunicado. En concreto, en el operativo se procedió al arresto de 28 personas por encontrarse en situación administrativa irregular en España (lo cual no es delito, sino una falta administrativa) y de tres porque tenían una requisitoria judicial en vigor, esto es, porque les buscaba la Justicia por asuntos que no han sido facilitados.

En concreto, participaron en el despliegue medio centenar de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Beniel, de forma conjunta, para efectuar inspecciones en coches que iban parando, en inmuebles (en busca de empadronamientos fraudulentos) y controles.

"Estas actuaciones se centraron en viviendas sobre las que existían indicios de un uso fraudulento del padrón municipal, al tenerse conocimiento de que podrían estar siendo utilizadas para empadronar a personas de forma masiva que no residían en las mismas, a cambio de contraprestaciones económicas, en las que se había detectado un trasiego constante y continuado de altas y bajas en el padrón de habitantes", detallan desde la citada institución.

Del mismo modo, técnicos del Ayuntamiento de Beniel hicieron una serie de comprobaciones para verificar las condiciones de habitabilidad de estos bloques. Descubrieron que tres de ellos estaban muy mal, no eran inmuebles en los que pudiera vivir una persona.

"El operativo ha culminado con más de 150 personas identificadas, cerca de un centenar de vehículos controlados y 26 inspecciones de inmuebles. Estas actuaciones han dado lugar a detectar 59 infracciones administrativas en materia de extranjería y seguridad ciudadana".