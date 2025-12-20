Cehegín rinde homenaje a las mujeres cosedoras de alpargatas

Cehegín ha rendido un emotivo homenaje a las mujeres cosedoras de alpargatas en un acto celebrado en la Plaza del Alpargatero, en reconocimiento a una labor que fue clave para la economía, la historia y la identidad del municipio.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, la consejera de Política Social de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, y Ana María Valera, en representación de las alpargateras. La iniciativa se ha desarrollado en el marco del proyecto “Murcia, Región de Mujeres”, con el objetivo de poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el talento de generaciones de mujeres que, con sus manos, trenzaron esparto, cosieron telas y contribuyeron al desarrollo social y económico de la localidad.

Asimismo, han asistido la consejera de Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, y el consejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, invitado con motivo del Año Jubilar. El acto ha reunido también a diversas autoridades regionales, civiles y militares, así como a miembros de la Corporación Municipal.

La labor de las cosedoras de alpargatas impulsó una actividad económica y comercial destacada en la comarca del Noroeste. Del siglo XVI al XX fue motor de crecimiento de la localidad. Se trata de un oficio vinculado a la historia de la Región de Murcia que, sin la contribución de las mujeres que trabajaban en esta industria, no habría tenido el impacto económico y social registrado en todo el territorio regional.

Ellas eran las encargadas de trenzar el esparto y hacían las labores de corte y cosido de la tela. En los años 40 y 50, las industrias dedicadas a la alpargatería experimentaron un auge y aumentó el número de mujeres dedicadas a este trabajo, un incremento que supuso una ayuda para paliar los tiempos de carencia durante la posguerra.

Historia del municipio

Una placa dedicada a las cosedoras de alpargatas / Enrique Soler

Durante el homenaje se ha destacado que cada puntada, cada alpargata y cada jornada de trabajo forman parte de un legado que hoy se reconoce y celebra, y que permanecerá vivo en la memoria colectiva de Cehegín como ejemplo de constancia, pasión y compromiso.

Con este acto, el Ayuntamiento de Cehegín reafirma su reconocimiento a todas aquellas mujeres que mantuvieron viva una tradición que une a generaciones de cehegineros y cehegineras y que forma parte esencial del patrimonio cultural del municipio.

33 homenajes a mujeres protagonistas de la Región de Murcia

Ana María Valera es la presidenta de la Asociación hilo y ojal / Enrique Soler

Con estos dos homenajes en Cehegín, ya son 33 las placas conmemorativas colocadas por iniciativa del proyecto ‘Murcia, Región de Mujeres’, que se inició en marzo de 2024. Estas placas, dedicadas a mujeres que constituyen un referente femenino, se han instalado en 12 municipios. Además de en Cehegín, podemos verlas en Alcantarilla, Murcia, Albudeite, La Unión, Abarán, Ceutí, Molina de Segura, Bullas, Abanilla y Caravaca de la Cruz.

La iniciativa continúa, ya que son numerosas las mujeres relevantes que merecen un reconocimiento por su contribución a la Región.