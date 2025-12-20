La biblioteca infantil del hospital Rafael Méndez de Lorca crece por Navidad

La biblioteca infantil del hospital Rafael Méndez de Lorca sigue creciendo por Navidad. Así lo anunciaba este sábado la edil de Educación del Ayuntamiento, Rosa María Medina, quien informaba de la entrega de medio centenar de nuevos libros infantiles al servicio de extensión bibliotecaria que, bajo el nombre 'Cura sana, culito de rana', presta servicio en el hospital de referencia del Área III de Salud. Lo hacía en el transcurso de la visita que realiza cada año por estas fechas al centro sanitario, donde hacía entrega –junto con las bibliotecarias municipales– de los ejemplares, dirigidos a ampliar los fondos de este servicio destinado a los pequeños que se encuentran ingresados en el centro.

Durante la cita, además, se obsequiaba a los niños ingresados con un cuento y una lectura para hacer más llevadera su estancia en el hospital en estas fechas navideñas. "Deseamos que pronto vuelvan a casa para estos días de navidad", señalaba la edil, que detallaba los ejemplares adquiridos para la biblioteca puesta en marcha en el año 2020 a partir de una iniciativa privada.

La biblioteca infantil del hospital recibía medio centenar de nuevos ejemplares. / L.O.

Concretamente, según trasladaba Medina Mínguez, se han incorporado cómics, libros de conocimientos, álbumes ilustrados y ficción infantil ejemplares, todos ellos, actualizados de las colecciones y autores más demandados por los niños, con el fin de "hacer más llevadera la hospitalización de niños en el servicio de Pediatría del centro hospitalario Rafael Méndez de Lorca que atiende a pequeños ingresados de 0 a 15 años".

El gerente del Área de Salud III de Lorca y director del Hospital Rafael Méndez, Fulgencio Pelegrín, era el encargado de recibir los fondos en compañía de los facultativos y enfermeros del servicio de Pediatría en la propia biblioteca infantil del centro, que ponían de manifiesto el gran valor terapéutico que el entretenimiento supone para los pacientes ingresados.