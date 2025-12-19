El PSOE de Lorca saca pecho de las inversiones del Estado en el municipio

"Lo poco que funciona es lo que dejamos hecho o lo que promueve el Gobierno de España". Así de contundente se mostraba la líder del PSOE local, Isabel Casalduero, en el tradicional balance del año político. El encuentro, que congregaba a los diferentes medios locales, era precedido por una intervención de la secretaria general de la agrupación socialista, durante el que se mostraba muy crítica con el equipo de Gobierno y señalaba que será en el último trimestre del año 2026 cuando cristalicen, con la vuelta de los trenes a San Diego y la inauguración del Palacio de Justicia, los grandes proyectos del Estado en el municipio.

En cuando al Gobierno local, Casalduero Jódar centraba su discurso en puntos como limpieza, seguridad, cultura o sanidad, campos que, según la edil, registran deficiencias que permiten calificar de "legislatura perdida" el mandato de Fulgencio Gil. Del mismo modo, la socialista acusaba al regidor de haber "vendido el Ayuntamiento a Vox", algo que se demostraría con las asignaciones presupuestarias a las concejalías ostentadas por ediles del grupo, así como por el abandono de "políticas que interesan y afectan directamente a los lorquinos y lorquinas".

Isabel Casalduero durante su repaso al año político en Lorca. / PSOE Lorca

"Lorca merece un gobierno a la altura de su gente. Nosotros estamos preparados para volver a gobernar desde la cercanía, la responsabilidad y la planificación, no desde el búnker y la propaganda", concluía Isabel Casalduero, que dejaba entrever su intención de liderar las listas del partido –si la militancia le otorga su aval– en las próximas elecciones municipales.

Respuesta municipal

Tras las manifestaciones de Isabel Casalduero, fuentes municipales emitían un comunicado poniendo en tela de juicio las afirmaciones de la edil socialista, a la vez que señalaban que "las dudas en sus declaraciones sobre temas tan importantes como el Palacio de justicia, las obras del AVE o el servicio de Cercanías, entre otros muchos temas, ponen de manifiesto claramente que no están capacitados para gobernar este municipio". Asimismo, desde el Ayuntamiento afirmaban "no entender" las afirmaciones al respecto del incremento de las partidas para las concejalías dirigidas por componentes de Vox, entre las que se incluyen algunas "tan importantes" como emergencias, derechos sociales o pedanías.