Papá Noel elige Lorca para su primera parada en la Región

Ahora sí que sí, tras semanas de preparativos y eventos previos, la Navidad ya se ha adueñado de la Ciudad del Sol. Y lo hacía en la tarde-noche de este viernes de la mano de Papá Noel, que elegía Lorca como primer punto de llegada a la Región de Murcia, donde era recibido con un espectáculo de luz, sonido y efectos especiales, con nieve, humo, confeti y láser.

Así, la llegada de este personaje navideño se convertía este viernes en un relato en el que participaban cientos de niños que ayudaban a los elfos a guiar su trineo hasta la Plaza de España, que volvía ser el centro de las festividades. De esta forma, el centro neurálgico del Casco Histórico bullía con la presencia de centenares de niños y niñas que, guiados por una narración creada ex profeso, ayudaban a Santa Claus a llegar al municipio tras superar una intensa tormenta de nieve.

La nieve también hacía presencia en Lorca. / L.O.

Una nieve que, de forma extraordinaria, caía desde lo más alto de la antigua colegial de San Patricio, sobre cuyos muros se proyectaban gigantescas brújulas que giraban y giraban mientras, en lo que parecía un sueño se podía ver el taller de Papá Noel, el trineo vacío y cartas flotando en el aire. Y cuando parecía que la noche se quedaba muda, y mientras todos contenían el aliento, una pequeña luz se abría paso entre las sombras. No era una estrella fugaz, ni una de esas luces que visten estos días de Navidad las calles de Lorca… era una luz pequeñita, humilde… pero valiente.

Y detrás de ella, una niña, Luz, que desde hace días miraba al cielo esperando que Papá Noel encontrara la forma de llegar a Lorca desafiando al tiempo. Luz levantaba su pequeña linterna alumbrando hacia el cielo mientras decía: “Yo sé que vendrás”. Y alumbraba los viejos muros de San Patricio como queriendo servir de faro a Papá Noel. La luz se movía y la Plaza de España comenzaba a despertar mientras comenzaba a sonar ‘Carol of the Bells’, momento en que todo se calmaba para mostrar que "basta un gesto pequeño, una chispa, una luz encendida en medio de la mayor oscuridad, para que todo comience a cambiar".

Algunas de las imágenes proyectadas en San Patricio. / L.O.

Era entonces cuando Luz, la pequeña que esperaba a Papá Noel, alza su linterna hasta lo más alto, y con ella, decenas, cientos, de niños que abarrotaban la Plaza de España y que levantaban sus brazos con pulseras que parpadeando comenzaban a iluminarlo todo. Mientras, los elfos Pin y Pon relataban las vicisitudes de Papá Noel en su trineo, con giros en círculos sobre el Atlántico y Rudolph sin señal GPS y sin su nariz, que había dejado de brillar. Los elfos interactuaban con los más pequeños y sus pulseras, que se tornaban de distintos colores, mientras lograban que Papá Noel encontrara la ciudad.

Entrada triunfal de Santa Claus a Lorca. / L.O.

"Ha sido una locura ver a los pequeñajos intentando ayudar a los elfos para guiar a Rodolfo, el reno principal de Papá Noel, a traer su trineo hasta Lorca. Un espectáculo maravilloso hecho exclusivamente para Lorca por lorquinos con el que han disfrutado los niños en familia, como queremos que se celebre esta Navidad", afirmaba la edil de Festejos, María de las Huertas García.

Más de 2.000 pulseras

Papá Noel hacía aparición en la Plaza de España y la locura de los más pequeños se desataba. Más de 2.000 pulseras con iluminación formaban parte del espectáculo. Se habían repartido previamente y sincronizadas entre sí, permitían que los elfos Pin y Pon lograran traer a Lorca a Papá Noel, a bordo de su trineo mágico tirado por Trueno, Relámpago, Juguetón, Cupido, Cometa, Alegre, Bailarín, Saltarín y Rodolfo. "Estos días estará en el Palacete de Huerto Ruano para que los niños puedan entregarle sus cartas con sus peticiones. El jardín de Huerto Ruano se ha convertido en el Pueblo de Papá Noel, con renos, su trineo y los elfos", recordaba la concejala.