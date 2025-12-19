El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya

La aprobación de los presupuestos municipales para el año 2026 no será la única cuestión de gran relevancia para Lorca que se tratará en Pleno del próximo lunes. Y es que, en dicha sesión, se dará inicio al proceso de expropiación de los terrenos necesarios para construir un nuevo instituto en la populosa pedanía de La Hoya.

La edil de Urbanismo, María Hernández, junto con la edil de Educación, Rosa Medina, informaban de los avances al respecto, que permitirán ceder en un futuro la parcela a la Consejería de Educación. En este sentido, Medina Mínguez concretaba que las nuevas aulas se construirán junto al Colegio Público Juan Navarro García de la diputación, que a partir de su constricción podrá albergar los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

Hernández y Medina, este viernes en el Ayuntamiento. / L.O.

"Responde a una demanda histórica de las familias de La Hoya y de la comunidad educativa. La aprobación definitiva de este proyecto certifica que se han cumplido todos los requisitos urbanísticos y legales, garantizando transparencia, equidad y seguridad jurídica en la obtención de los terrenos" señalaba la concejala de Urbanismo.

9.000 metros cuadrados

En cuanto a los datos técnicos del terreno sobre el que se levantará el futuro instituto, las ediles explicaban que el Ayuntamiento cederá un solar municipal de 3.522 m² y obtendrá otros 5.500 m² por expropiación, según el Plan General (suelo SUZE Huerta) en las inmediaciones del CEIP Juan Navarro García y del polideportivo. Esto permitirá incluir la creación de un vial de acceso que conectará el complejo educativo con la trama urbana y los servicios públicos. "Una vez liberados los terrenos, el Gobierno regional podrá licitar las obras del nuevo centro, de modo que las aulas adicionales estén operativas lo antes posible", apostillaba Medina Mínguez.