El Ayuntamiento de Beniel aprueba el presupuesto de 2026, que asciende a 9,7 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Beniel, reunido el jueves en sesión extraordinaria, ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 9,7 millones de euros. La alcaldesa de Beniel y responsable del área de Hacienda, Mari Carmen Morales, ha explicado que, "por primera vez en once años, hemos podido presentar las cuentas sin necesidad de contar con un informe previo del Ministerio de Hacienda, lo que permitirá, previsiblemente, que el presupuesto entre en vigor en el mes de enero".

Morales ha señalado que “este hecho facilita una mejor planificación y ejecución de las inversiones, así como una gestión más ágil de los servicios municipales”, y ha añadido que supone “un paso importante en la recuperación de la autonomía financiera del Ayuntamiento, ligada a una gestión responsable de los recursos públicos y al trabajo realizado en la reducción de la deuda financiera”.

El presupuesto, el segundo aprobado en minoría tras la reestructuración del equipo de gobierno, incluye una partida de inversiones de 847.000 euros financiada íntegramente con fondos propios. En este sentido, la regidora ha indicado que “se trata de unas cuentas equilibradas, que garantizan la estabilidad de las arcas municipales y que responden a un proyecto que pone a las personas en el centro”.

Las inversiones destinadas a la mejora de los espacios del municipio ascienden hasta los 514.000 euros. El capítulo incluye 185.000 euros para la renovación del Paseo de las Moreras; 156.000 euros para pavimentación de vías públicas; 70.000 euros para la fase final del proyecto de rehabilitación del Centro de la Mujer; 50.000 euros para la ejecución de las propuestas vecinales votadas en los VIII Presupuestos Participativos; 33.000 euros para obras de mejora del Centro de la Tercera Edad y 20.000 euros para la renovación de una pista de tenis.

Entre las inversiones que han recibido luz verde se encuentran también los 140.000 euros destinados a la construcción de una acera en avenida Juan Pujante Hernández, una actuación que permitirá unir el puente de la Constitución con carretera de Zeneta. La alcaldesa ha explicado que “es un proyecto que permitirá mejorar la conexión entre el casco urbano y la huerta, avanzando hacia un modelo de municipio más accesible y con mayor seguridad peatonal”.

Junto a estas actuaciones en infraestructuras y espacios públicos, Morales ha destacado "el incremento de 55.000 euros en la partida destinada a refuerzos policiales". La alcaldesa ha señalado además que "el presupuesto congela todas las tasas e impuestos municipales".

En el ámbito económico, la regidora ha indicado que "el presupuesto contiene datos que avalan la gestión eficiente de los recursos públicos, con un ahorro de 119.000 euros en intereses, tras la amortización anticipada de un préstamo, y de 100.000 euros adicionales, tras la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales".

En este contexto, la responsable de Hacienda ha subrayado "la reducción de la deuda municipal, que ha descendido en más de cinco millones de euros en los últimos años". Morales ha señalado también "la buena situación de tesorería del Ayuntamiento, con liquidez suficiente en las arcas municipales y un periodo medio de pago a proveedores tan bajo que garantiza que cobren al día".

El presupuesto ha sido aprobado con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el voto en contra de Vox y del concejal no adscrito, y con la ausencia de los ediles del Partido Popular, que abandonaron la sesión antes de la votación.