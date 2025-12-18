Los presupuestos de Lorca concentran las críticas de la oposición en vísperas de ser aprobados

Hace poco más de una semana, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca presentaba su proyecto presupuestario para el próximo año 2026. Con un montante total de 120,8 millones, 1,2 más que en 2025, todo indica que –gracias a la mayoría absoluta existente tras la firma del acuerdo de gobernabilidad rubricado entre PP y Vox– será aprobado en el Pleno del próximo lunes sin mayores incidentes. No obstante, la oposición no se ha mostrado nada conforme con el proyecto ideado por Fulgencio Gil y sus ediles.

Por un lado, desde el Grupo Municipal Socialista se ponía el foco en el "raquítico" apartado de inversiones contemplado en las futuras cuentas. Así lo expresaba Isidro Abellán, que también acusaba el Gobierno local de olvidar "proyectos fundamentales mientras destinan 700.000 euros a festejos taurinos". En esta línea, la portavoz del PSOE local, Isabel Casalduero, criticaba la urgencia de la aprobación del presupuesto, que no habría dejado al resto de grupos políticos tiempo suficiente para analizarlo.

Isabel Casalduero, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En cuanto a los datos económicos en sí, ambos ediles ponían de manifiesto que el 80% del aumento de presupuesto se debe a la necesidad de cubrir el aumento salarial del 4% de las nóminas, mientras que los servicios municipales de limpieza y vivienda ven recortados sus medios económicos en 360.000 y 1,3 millones respectivamente. Del mismo modo, Casalduero y Abellán tildaban de "insultante" que solo se contemplen inversiones por valor de 2,78 millones de euros, menos del 3% del total, frente al 13% registrado en 2016.

"No es el presupuesto que Lorca se merece, sino todo lo contrario, un presupuesto vago, mentiroso, que no trabaja por los lorquinos y que no cumple con lo prometido", señalaba la secretaria general socialista, que confirmaba la intención de su partido de votar en contra del proyecto.

"Manifiestamente mejorable"

En sintonía con las declaraciones de los ediles del PSOE se mostraba Pedro Sosa, portavoz de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, quien este miércoles ya ofrecía una rueda de prensa para mostrar su descontento con el proyecto del equipo de Gobierno. Así, el edil también criticaba la poca antelación con la que el documento era remitido a los partidos de la oposición, a la vez que denunciaba la política tributaria "viejuna e injusta" que se seguirá aplicando.

Pedro Sosa, portavoz de IU-Podemos-Alianza Verde. / Daniel Navarro

Del mismo modo, Sosa Martínez ponía de manifiesto su decepción por las inversiones previstas, y criticaba la decisión del Ayuntamiento de "no cubrir, e incluso suprimir por la vía de los hechos y aprovechando las jubilaciones, puestos públicos de gran relevancia" de funcionarios retirados recientemente.

El Grinch de la Navidad

Ante estas manifestaciones, fuentes municipales reaccionaban acusando a los ediles de la oposición de adoptar el "papel más desafortunado de esta Navidad: el de Grinch". Así, estas mismas voces señalaban que el presupuesto "se ajusta de forma responsable y rigurosa a las necesidades reales de los lorquinos y lorquinas".

"Este es, en los últimos siete años, el primer presupuesto que se aprueba en tiempo y forma, incluso antes del inicio de su año de aplicación, permitiendo comenzar el ejercicio con planificación, certidumbre y estabilidad. Justo lo contrario de lo que hicieron anteriores gobiernos socialistas" señalaban desde el Ayuntamiento, para terminar recordando que la regla de gasto impuesta por el Gobierno de la nación impide elevar el presupuesto para inversiones.